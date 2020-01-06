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Росіяни скаржаться на камеру, яка не дала виграти фінал ЧС з хокею: відео курйозного інциденту

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Камера, в яку влучила шайба під час матчу / Кадр з відео

Фінал молодіжного чемпіонату світу з хокею 2020 року надовго ввійде в історію. Особливо в Росії.

У головному матчі зійшлися збірні Росії та Канади. Росіяни вигравали у третьому періоді 3:1, але у підсумку поступилися 3:4.

Як це було: Росія епічно програла Канаді у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею – відео

Але на цьому "проблеми" в росіян не закінчилися. Виявилося, що матч в Росії показував Перший канал. Натомість на каналі "Матч ТВ" транслювали фінал молодіжного чемпіонату світу 2011 року. Тоді теж грали збірні Росії та Канади. Канадці вигравали 3:0, але у третьому періоді пропустили п'ять шайб та програли.

Тож ті росіяни, які дивилися повтор фіналу дев'ятилітньої давності, просто "завалили" соцмережі "привітаннями з перемогою". Серед них і відомі спортсмени. А також депутат російської Держдуми Михайло Дегтярьов. Все б нічого, але він голова комітету по фізичній культурі та спорту, а також члені правління Федерації хокею Росії.

Більше про це: Епічний фейл: у Росії замість поразки від Канади показали запис переможного фіналу 2011 року

Після цього в Росії вирішили найти крайнього. І нею стала... камера трансляції. В кінцівці канадці залишилися в меншості. За дві хвилини до кінця нападник канадців Ейден Дудас викинув шайбу із зони, і вона вилетіла за межі майданчика, але потрапивши точно в камеру. Лайнсмен спочатку показав, що буде видалення. Але судді вирішили інакше. Адже шайба не опустилася на канадську лавку, а потрапила точно в камеру. Тож було застосовано пункт 135.5 Правил гри в хокей IIHF, який не передбачає вилучення гравця, якщо шайба потрапляє в табло чи інший об'єкт на льодовому майданчику.

Відео моменту, де шайба влучає в камеру

Тож росіяни вважають, що якби вони були у подвійній більшості, то могли б зрівняти рахунок. Натомість канадці дякують камері – вона канадського каналу TSN. 

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Теги: Спорт Хокей Новини Спорту
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