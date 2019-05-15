Росіянин Гассієв дізнався дату першого бою після поразки від Усика

Російський боксер-професіонал, колишній чемпіон світу за версіями IBF і WBA в першій важкій вазі Мурат Гассієв (26-1, 19 КО) може повернутися на ринг вже 27 липня.

Про це повідомляє журналіст ESPN Ден Рафаель.

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Перший бій росіянина після поразки від українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії відбудеться 27 липня. Зустріч пройде в андеркарді бою чемпіона WBO в першій напівсередній вазі Моріса Хукера (26-0-3, 17 КО).

На даний момент невідомі ні суперники Гассієва і Хукера, ні місце проведення вечора боксу. Найімовірніше, бої пройдуть в США, адже обидва боксери є бійцями Matchroom Boxing USA і мають контракти зі стрімінговою платформою DAZN.

Зазначимо, що 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

Раніше Кремльов розповів, що особисто Гассієв просив у нього організувати реванш. Він навіть розповів, коли може відбутися бій.

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