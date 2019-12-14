Росіянин Овечкін жорстко зніс суддю в матчі НХЛ: відео

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Олександр Овечкін / Фото з відкритих джерел

Капітан "Вашингтона" Олександр Овечкін збив з ніг суддю під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ проти "Бостона" (3:2).

Епізод стався в третьому періоді. Під час боротьби за шайбу в зоні "Брюінс" Овечкін зіткнувся з одним з головних арбітрів матчу – Джоном Макайзеком, в'їхавши в нього зі спини.

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Хокеїст Овечкін збив суддю: дивіться відео

Суддя самостійно покинув лід, але допрацювати зустріч йому не вдалося. Джона Макайзека після інциденту доставили в лікарню.

Нагадаємо, що у листопаді Овечкін покалічив суддю під час гри з "Нью-Йорк Рейнджерс". Шайба після його кидка потрапила рефері в обличчя, розбивши його в кров.

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Теги: Новини Росії Спорт Новини Спорту Хокей
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