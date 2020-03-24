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Російська дружина ексгравця "Шахтаря" Луїса Адріано поскаржилася на расизм

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Катерина Дорожко та Луїс Адріано / instagram.com/dorozhko

Дружина колишнього форварда донецького "Шахтаря" Луїса Адріано Катерина Дорожко поскаржилася, що їй постійно надходять погрози через колір шкіри її чоловіка

В Instagram Катерину Дорожко спитали чи багато з неї глузують щодо кольору шкіри її чоловіка.

До слова Колишній клуб тренера "Шахтаря" оштрафували за расизм

"Мені просто щодня бажають смерті, щоб я захворіла і так далі. І дуже багато страшних образ. Для мене дивно, що колір шкіри може викликати такі емоції у людей", – відповіла Катерина Дорожко.


Дружина Луїса Адріано скаржиться на расизм (фото: Tribuna.com) 

  • Луїс Адріано виступав за донецький "Шахтар" з 2007 до 2014 років. Він зіграв у 162 іграх, збивши 77 голів.
  • Влітку 2015 року перейшов у "Мілан" за 8 мільйонів євро.
  • Та вже в січні 2017 року підписав угоду з московським "Спартаком". Саме під час виступу за російський клуб він і познайомився з Катериною Дорожко, яка стала його дружиною.
  • При цьому на той час Луїс Адріано був одружений – в Бразилії в нього була дружина Каміла та троє дітей. Однак їх він кинув заради росіянки Юлії Мезенцевої. Та згодом і її проміняв саме на Катерину Дорожко. 
  • Влітку 2019 року Луїс Адріано перейшов у бразильський "Палмейрас", за який виступає і зараз.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Расизм Футбол
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