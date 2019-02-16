Російський боксер стане першим суперником Усика в суперважкій вазі

Сопромоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Едді Хірн повідомив, що, швидше за все, українець повернеться в ринг 18 травня в США.

В інтерв'ю ESPN Хірн зазначив, що у суперники Усику хоче підписати колишнього претендента на світові титули в хевівейті росіянина Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО).

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Бій Усик-Повєткін стане центральною подією вечора боксу в Чикаго, а в андеркарді цього поєдинку планується гучний бій між Келлі Бруком (38-2, 26 КО) і Джессі Варгасом (28-2-2, 10 КО).

Усик може втретє зустрітися з боксером з Росії. На ранньому етапі кар'єри Олександр нокаутував Андрія Князева, а в липні минулого року в Москві суддівським рішенням пройшов Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

Свій останній бій Усик провів в 11 листопада 2018 року, коли нокаутував британця Тоні Белью. Зберігши усі пояси у важкій вазі, Олександр наразі планує піднятися до надважкої ваги.

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