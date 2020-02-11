Російський борець моторошно зламав шию, проводячи силовий прийом – відео (18+)

На відкритому "Кубку світу з грепплінгу", який проходить в Санкт-Петербурзі, один з борців під час прийому зламав шию.

Борець на ім'я Пайзутдін Алієв, проводячи силовий прийом, зламав собі шию. За наявною інформацією, спортсмен залишився живий, але у нього паралізовані руки і ноги.

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Зараз Пайзутдін Алієв перебуває в Науково-дослідному інституті швидкої допомоги імені Джанелідзе. У нього діагностовано перелом хребта в шийному відділі і сильний забій.