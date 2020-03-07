Російський боєць Хабіб Нурмагомедов штовхнув пояс суперника та назвав його тупим: відео

У Лас-Вегасі відбулась пресконференція присвячена наступному бою UFC, де виявити сильнішого зійдуться росіянин Хабіб Нурмагомедов та Фергюсон. Тоні Фергюсон поклав свій пояс на підлогу та почав всіляко провокувати росіянина, той не витримав і штовхнув пояс суперника.

Після пресконференція за традицією мала відбутись дуель поглядів між бійцями, але емоції у приміщенні просто зашкалювали.

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Між бійцями спалахнула перепалка. Тоні Фергюсон поклав свій пояс на підлогу та почав провокувати суперника. В результаті Хабіб не витримав та штовхнув нагороду Тоні, а той у відповідь вклонився і зімітував поцілунок в сторону суперника.

Відео епізоду

After Tony Ferguson placed his belt down, @TeamKhabib took the opportunity to kick it clear off the stage ? #UFC249 pic.twitter.com/gCwxlu6cTK — ESPN MMA (@espnmma) March 6, 2020

Під час пресконференції Хабіб назвав Фергюсона тупим та пообіцяв, що обов'язково переможе його.

Нурмагомедов зустрінеться зі своїм американським суперником 18 квітня в рамках турніру UFC 249 в Нью-Йорку.

На рахунку 31-річного Нурмагомедова 28 перемог і жодної поразки, у Фергюсона 25 перемог в 28 поєдинках.

Що таке UFC? Міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах.

Досягнення Хабіба

Чинний чемпіон UFC в легкій вазі.

Чемпіон світу з бойового самбо (2009).

Володар Кубку світу з бойового самбо серед спортивних клубів (2009)

Чемпіон Європи. У 2013 році отримав звання "Прорив року".

Міжнародний боєць року (2016).

Досягнення Фергюсона

Володів титулом тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі (2017-2018).

Фергюсон офіційно дебютував в UFC в The Ultimate Fighter 13 Finale проти Ремсі Ниджема. Фергюсон переміг суперника та став переможцем сезону. Також здобув бонус "Нокаут вечора".

Фергюсон зіткнувся з Майком Ріо у жовтні 2013 року в UFC 166. Він виграв у першому раунді. Перемога також принесла йому першу премію "Виступ вечора".

Фергюсон зіткнувся з Кастільо у серпні 2014 року в UFC 173. Фергюсон виграв бій роздільним рішенням.

Ставши навпроти Нурмагомедова, Фергюсон почав всіляко провокувати росіянина, вставав в бойову стійку, а також щось йому говорив. Потім Фергюсон поклав на підлогу пояс UFC, який він завоював в бою з Кевіном Лі в 2017 році, і знову щось почав говорити Нурмагомедова. В результаті Хабіб не витримав і штовхнув ногою пояс Фергюсона так сильно, що той ледь не полетів за межі сцени. Бійці так і не зуміли провести дуель поглядів у її звичному розумінні. Президент UFC Дена Уайт дав сигнал охоронцям, і ті почали утримувати Фергюсона, навмисного вступити в бійку. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/news-3989413-nurmagomedov-na-dueli-vzgljadov-pnul-nogoj-chempionskij-pojas-fergjusona.html?utm_source=copypaste

Ставши навпроти Нурмагомедова, Фергюсон почав всіляко провокувати росіянина, вставав в бойову стійку, а також щось йому говорив. Потім Фергюсон поклав на підлогу пояс UFC, який він завоював в бою з Кевіном Лі в 2017 році, і знову щось почав говорити Нурмагомедова. В результаті Хабіб не витримав і штовхнув ногою пояс Фергюсона так сильно, що той ледь не полетів за межі сцени. Бійці так і не зуміли провести дуель поглядів у її звичному розумінні. Президент UFC Дена Уайт дав сигнал охоронцям, і ті почали утримувати Фергюсона, навмисного вступити в бійку. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/news-3989413-nurmagomedov-na-dueli-vzgljadov-pnul-nogoj-chempionskij-pojas-fergjusona.html?utm_source=copypaste