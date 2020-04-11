Російський футболіст пробив ногою рекламний щит та застряг в ньому: фото та відео курйозу

Єдиний футбольний чемпіонат, який триває - в Білорусі. Відзначається він не лише красивими голами, але й курйозними моментами за участі футболістів.

Так сталося і в матчі між "Слуцьком" та "Вітебськом". Російський нападник господарів Артем Сердюк, який вийшов на заміну, вже у компенсований арбітром час, не зумів дістати м'яч, який покинув поле. Та й сам футболіст не розрахував швидкість, і зупинився вже у рекламному щиті. Гравець думав, що зуміє від нього відбитися, але його нога пробила щит.

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Футболісту треба було витратити певний час, щоб звільнитися з цієї пастки. А матч так і закінчився внічию 1:1.

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