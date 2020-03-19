Російський хокеїст клубу НХЛ заразився коронавірусом – ЗМІ

Російський захисник клубу НХЛ "Оттави Сенаторз" Нікіта Зайцев став першим гравцем в Національній хокейній лізі, який заразився коронавірусом.

Про це повідомляє "Бізнес Online". В даний момент в клубі проводяться тести гравців.

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Раніше пресслужба канадської команди оголосила про те, що один з гравців клубу здав позитивний тест на коронавірус. Його ім'я не називалося, але повідомлялося, що хвороба протікає в легкій формі.

Таким чином, Зайцев став першим хокеїстом в НХЛ, у якого було виявлено захворювання.

НХЛ призупинила регулярний чемпіонат сезону-2019/20 через пандемію коронавірусу, коли матчі відновляться, точно невідомо.

У пресі з'являлася інформація про те, що НХЛ може відновити чемпіонат в середині травня, в такому випадку сезон разом з розіграшем Кубка Стенлі завершиться в липні.

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