Російський хокеїст клубу НХЛ заразився коронавірусом – ЗМІ
Російський захисник клубу НХЛ "Оттави Сенаторз" Нікіта Зайцев став першим гравцем в Національній хокейній лізі, який заразився коронавірусом.
Про це повідомляє "Бізнес Online". В даний момент в клубі проводяться тести гравців.
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Раніше пресслужба канадської команди оголосила про те, що один з гравців клубу здав позитивний тест на коронавірус. Його ім'я не називалося, але повідомлялося, що хвороба протікає в легкій формі.
Таким чином, Зайцев став першим хокеїстом в НХЛ, у якого було виявлено захворювання.
- НХЛ призупинила регулярний чемпіонат сезону-2019/20 через пандемію коронавірусу, коли матчі відновляться, точно невідомо.
- У пресі з'являлася інформація про те, що НХЛ може відновити чемпіонат в середині травня, в такому випадку сезон разом з розіграшем Кубка Стенлі завершиться в липні.
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