Російський хокеїст ледь не вбив людей в Англії через халатність
Колишній хокеїст ряду клубів КХЛ Микола Лемтюгов, який виступає за англійський "Шеффілд Стілерс" потрапив в неприємну історію в англійському Шеффілді.
Про це повідомляє examinerlive.co.uk.
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У автомобіля, орендованого хокеїстові клубом, відмовило ручне гальмо, і він скотився вниз з гірки, врізавшись в групу шеффілдських учнів. Один з пішоходів пізніше розповів, що спробував застрибнути в незамкнениу машину, щоб поставити її на гальмо, однак виявив, що воно вже приведене в дію.
Трьох постраждалих доставили в лікарню. Поліцейські відпустили хокеїста після розслідування.
Раніше 34-річний Лемтюгов примножив свою популярність серед шанувальників команди "Шеффілд Стілерс", коли після одного з матчів команди натягнув на обличчя маску Володимира Путіна.
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