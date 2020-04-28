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Російський хокеїст ледь не вбив людей в Англії через халатність

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Микола Лемтюгов
Микола Лемтюгов / РІА Новини

Колишній хокеїст ряду клубів КХЛ Микола Лемтюгов, який виступає за англійський "Шеффілд Стілерс" потрапив в неприємну історію в англійському Шеффілді.

Про це повідомляє examinerlive.co.uk.

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У автомобіля, орендованого хокеїстові клубом, відмовило ручне гальмо, і він скотився вниз з гірки, врізавшись в групу шеффілдських учнів. Один з пішоходів пізніше розповів, що спробував застрибнути в незамкнениу машину, щоб поставити її на гальмо, однак виявив, що воно вже приведене в дію.

Трьох постраждалих доставили в лікарню. Поліцейські відпустили хокеїста після розслідування.

Раніше 34-річний Лемтюгов примножив свою популярність серед шанувальників команди "Шеффілд Стілерс", коли після одного з матчів команди натягнув на обличчя маску Володимира Путіна.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Новини Росії Аварії та ДТП Хокей Спорт
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