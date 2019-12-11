Російський клуб не зумів вилетіти на матч Ліги Європи до Іспанії

Російський "Краснодар" матч ліги Європи мав провести у Мадриді проти "Хетафе". Але команда не зуміла вчасно вилетіти на матч в Іспанію.

Команда повинна була вилетіти в Мадрид вранці 11 грудня, але в плани втрутилася погода. Вночі околиці Краснодару огорнув густий туман, в результаті чого кілька рейсів були затримані.

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В очікуванні перельоту в столицю Іспанії "Краснодар" повернувся на базу, де провів позапланове тренування.



"Краснодар" провів тренування в тумані (фото: ФК "Краснодар")

Після тренування команда вирушила в Анапу, щоб вилетіти з місцевого аеропорту. Тож у Мадрид команда відправилася на 8 годин пізніше, аніж планувалося.

Матч "Хетафе" – "Краснодар" відбудеться у четвер, 12 грудня.