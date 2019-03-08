Російський коментатор висміяв гру Ярослава Ракіцього у Лізі Європи

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Ярослав Ракіцький
Ярослав Ракіцький / ФК "Зеніт"

Відомий російський коментатор Олексій Андронов в жартівливій формі прокоментував невдалу гру українського захисника "Зеніту" Ярослава Ракіцького у Лізі Європи.

"Зеніт" на власному полі поступився "Вільярреалу" (1:3), а Ракіцький став винуватцем як мінімум одного з пропущених м'ячів.

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"А як зіграв Ракіцький? Хто-небудь бачив? На збірну України тягне?", – написав Андронов.

Спорт 24 писав, що Ракіцький не потрапив в список футболістів, викликаних на матчі відбору Євро-2020 проти Португалії (22 березня) і Люксембургу (25 березня).

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?
Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.

Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.

Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.

Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.

Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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Теги: Спорт Футбол Новини Росії Ярослав Ракіцький Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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