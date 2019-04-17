Російський мільярдер планує придбати команду Формули-1

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Williams може купити російський мільярдер
Williams може купити російський мільярдер / twitter ROKiT WILLIAMS RACING

Російський мільярдер Дмитро Мазепін не полишає надій стати власником команди Формули-1. Після невдачі з купівлею Force India, він вирішив перемикнути свою увагу на Williams.

За даними Motosport, перший етап переговорів відбувся ще під час гран-прі Китаю (12-14 квітня). Однак їх деталей не повідомляється. Williams зараз переживає не найкращі часи. Тож російські інвестиції можуть допомогти команді. При цьому поки не відомо, чи Дмитро Мазепін викупить лише частину акцій команди, чи увесь Williams.

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Дмитро Мазепін є основним акціонером однієї з найбільших у світі компаній, яка виробляє калійні добрива "Уралкалій". Його син Микита виступає за команду Hitech Racing в чемпіонаті GP3 (Формула-2). Ще минулого сезону росіянин намагався купити Force India. Однак влітку 2018 року Лоуренс Стролл придбав цю команду, яка стала називатися Racing Point, а з 2019-го за неї почав виступати його син Ленс.

Микита наразі має 21 очко із 40 необхідних для отримання Суперліцензії. Якщо плани його батька здійсняться, то Микиті необхідно буде посісти місце у топ-5 особистого заліку, щоб змогти перейти до Ф1. Якщо цього не станеться, що плани доведеться відкласти на 12 місяців.

Микита та Дмитро Мазепіни (фото: Марк Саттон / Sutton Images)

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Теги: Спорт Формула-1 Williams
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