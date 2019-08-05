Російський "Зеніт" потрапив у расистський скандал через своїх фанатів

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Малком
Малком / ФК "Зеніт"

Російський "Зеніт" оформив трансфер гравця "Барселони" Малкома. За футболіста заплатили 40+5 мільйонів євро. Та не всім така покупка прийшла до душі. Але не через гроші, а через колір шкіри гравця.

Під час матчу чемпіонату Росії фанати "Зеніту" вивісили банер "Дякуємо керівництву за вірність традиціям", а також "rip селекція 12". Останній – це відсилання до маніфесту фанатів клубу, де йдеться про те, що відсутність у команді темношкірих гравців – це традиція клубу.

До слова: ФІФА посилила покарання за прояви расизму під час футбольних матчів

Такі банери не сподобалися і самому Малкому, і ряд ЗМІ повідомляє, що гравець може покинути команду вже взимку. А сам скандал дійшов і до провідних світових ЗМІ.

Та варто відзначити, що у "Зеніті" грали темношкірі гравці. Мова йде про форварда Халка та півзахисника Акселя Вітцеля. Зараз за команду виступають Дуглас Сантос та Вільмар Барріос.

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Теги: Спорт Футбол Новини Росії
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