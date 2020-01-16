Російську модель затримали після наклепу про зґвалтування гравцем "Реала"

Російську модель Луїзу Кремльову затримала іспанська поліція. Сталося це після того, як вона програла у суді справу щодо зґвалтування її гравцем тоді ще мадридського "Реала" Тео Ернандесом.

Луїза Кремльова звинувачувала Тео Ернандеса у спробі зґвалтування, яке сталося ще в червні 2017 року на парковці нічного клубу Olivia Valère в Марбельї. За словами дівчини, футболіст "спробував вчинити над нею дії сексуального характеру". Але після невдалої спроби контакту Ернандес викинув її з автомобіля.

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Та вже тоді суд не прийняв справу до розгляду. Все через розбіжності в показах свідків та ймовірної жертви, а також інших доказів. Так, на відеозаписі зі стоянки клубу немає фактів агресії з боку Ернандеса щодо моделі. Крім того, після нібито акту насильства гравець і Кремльова разом спокійно повернулися на дискотеку. І вона навіть писала йому у соцмережі.

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Гінекологічний огляд підтвердив, що у пари був секс, чого футболіст не заперечував, стверджуючи однак, що все було за згодою.

Такі розбіжності дівчина намагалася пояснити тим, що Ернандес накачав її наркотичними речовинами. Але в крові моделі не було виявлено наркотиків. Тож апеляція, яку подала росіянка, була відхилена у січні 2019 року.

Тепер же, за даними Marca, поліція затримала Луїзу Кремльову. Суд порушив справу проти дівчини за наклеп і давання неправдивих свідчень. Їй загрожує тюремне ув'язнення.

Варто відзначити, що з того моменту Тео Ернандес встиг перейти з "Реала" в "Мілан".