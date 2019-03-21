Роздягальня збірної України в Португалії: відео
Збірна України вже зовсім скоро зустрінеться з командою Португалії в рамках першого матчу відбіркового етапу до Євро-2020.
Федерація футболу України у своєму Instagram опублікувала відео з роздягальні "синьо-жовтих".
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Матч відбудеться на стадіоні лісабонської "Бенфіки" – "Да Луж", який вміщує понад 65 тис. вболівальників.
Португальці у цій грі виступлять як чинні чемпіони Європи. Матч у Києві між збірними України та Португалії відбудеться – 14 жовтня.
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Джерело: 24 Канал
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