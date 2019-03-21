Роздягальня збірної України в Португалії: відео

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Да Луж
Да Луж / twitter.com/maisfutebol

Збірна України вже зовсім скоро зустрінеться з командою Португалії в рамках першого матчу відбіркового етапу до Євро-2020.

Федерація футболу України у своєму Instagram опублікувала відео з роздягальні "синьо-жовтих".

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Пішли до роздягальні збірної в Португалії? #МиЗбірна

Допис, поширений ФФУ/FFU (@ffukraine)

Матч відбудеться на стадіоні лісабонської "Бенфіки" – "Да Луж", який вміщує понад 65 тис. вболівальників.

Португальці у цій грі виступлять як чинні чемпіони Європи. Матч у Києві між збірними України та Португалії відбудеться – 14 жовтня.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
Джерело: 24 Канал
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