Розгром "Хіміка", чергова невдача "Запоріжжя": результати Суперліги з баскетболу
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У п'ятницю, 6 грудня, відбулися чотири матчі чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі.
"Київ-Баскет" розгромив "Хімік" в Суперлізі, "Прометей" зберіг лідерство. "Дніпро" і "Черкаські Мавпи" здобули чергові перемоги.
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"Запоріжжя" – "Дніпро" 81:94 (25:25, 24:25, 14:29, 18:15)
"Черкаські Мавпи" – Одеса" 92:76 (22:17 22:17 24:16, 24:26)
"Київ-Баскет" – "Хімік" 91:56 (19:17, 27:12, 19:17, 26:10)
"Прометей" – "Харківські Соколи" 114:77 (36:12, 26:23, 30:27, 22:15)
Турнірна таблиця Суперліги
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