24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Розгублений малюк потрапив на командне фото "Арсеналу" в матчі Ліги Європи: милий вчинок гравців

- Читать новость на русском
Гравці "Арсеналу" в матчі проти "Олімпіакоса" / twitter.com/Arsenal

Лондонський "Арсенал" зіграв перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. В гостях "каноніри" обіграли грецький "Олімпіакос".

Однак не лише рахунком матчу запам'яталася ця гра. На її початку футболістів на поле традиційно вивели діти. Та один з хлопчаків дещо розгубився, і не пішов за рештою, коли вони покидали поле. Розгублена дитина так і стояла на полі, поки команди готувалися до командного фото. Побачивши малюка, футболісти "Арсеналу" покликали його до себе, де і зробили з ним фотографію.


Командне фото гравців "Арсеналу" та розгубленого малюка (фото: twitter.com/Arsenal)

Водночас: Колишній гравець "Зорі" Денніс забив курйозний гол "Манчестер Юнайтед" в Лізі Європи: відео

Сам матч закінчився мінімальною перемогою "Арсеналу" завдяки голу Ляказетта. Матч-відповідь у Лондоні відбудеться 27 лютого.

Відеоогляд матчу Олімпіакос – Арсенал

 

Хто пройшов у фінал Національного відбору на Євробачення-2020
сьогодні
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Сімʼя Ліга Європи Арсенал Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:10 Найяскравіші виходи Дениса Берінчика в ринг: від Супер Маріо до в'язня – фото та відео
Ігор Саджениця
сьогодні 12:40 Це виглядає божевіллям: Джокович запустив флешмоб із занурення в крижану воду – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 11:36 Нападник "Аяксу" ганебно познущався над суперником, який впав після підкату у матчі ЛЄ: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 10:35 Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: що очікувати від бою чемпіонів в хевівейті
Андрій Тудовші
сьогодні 08:16 Нічиї МЮ та "Севільї", перемоги "Інтера" і "Роми": відеоогляди матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук