Розгублений малюк потрапив на командне фото "Арсеналу" в матчі Ліги Європи: милий вчинок гравців
Лондонський "Арсенал" зіграв перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. В гостях "каноніри" обіграли грецький "Олімпіакос".
Однак не лише рахунком матчу запам'яталася ця гра. На її початку футболістів на поле традиційно вивели діти. Та один з хлопчаків дещо розгубився, і не пішов за рештою, коли вони покидали поле. Розгублена дитина так і стояла на полі, поки команди готувалися до командного фото. Побачивши малюка, футболісти "Арсеналу" покликали його до себе, де і зробили з ним фотографію.
Командне фото гравців "Арсеналу" та розгубленого малюка (фото: twitter.com/Arsenal)
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Сам матч закінчився мінімальною перемогою "Арсеналу" завдяки голу Ляказетта. Матч-відповідь у Лондоні відбудеться 27 лютого.
Відеоогляд матчу Олімпіакос – Арсенал
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