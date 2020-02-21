Розгублений малюк потрапив на командне фото "Арсеналу" в матчі Ліги Європи: милий вчинок гравців

Лондонський "Арсенал" зіграв перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. В гостях "каноніри" обіграли грецький "Олімпіакос".

Однак не лише рахунком матчу запам'яталася ця гра. На її початку футболістів на поле традиційно вивели діти. Та один з хлопчаків дещо розгубився, і не пішов за рештою, коли вони покидали поле. Розгублена дитина так і стояла на полі, поки команди готувалися до командного фото. Побачивши малюка, футболісти "Арсеналу" покликали його до себе, де і зробили з ним фотографію.



Командне фото гравців "Арсеналу" та розгубленого малюка (фото: twitter.com/Arsenal)

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Сам матч закінчився мінімальною перемогою "Арсеналу" завдяки голу Ляказетта. Матч-відповідь у Лондоні відбудеться 27 лютого.

Відеоогляд матчу Олімпіакос – Арсенал