Розклади головних поєдинків UFC Fight Night 147

Чергова серія боїв від UFC, яка пройде в суботу 16 березня, в цей раз відбудеться в Лондоні. Турнір Fight Night 147 порадує вболівальників 13 поєдинками в різних вагових категоріях, і деякі з сутичок обіцяють бути особливо цікавими.

Головним же боєм вечора буде зустріч Даррена Тілла з Хорхе Масвідалем. Особливо цей поєдинок важливий для Даррена, який у вересні минулого року програв Тайрону Вудлі бій за титул чемпіона в напівсередній вазі. Тепер англійцеві необхідно знову заслужити право поборотися за титул. У бою з Масвідалем, який виходив в октагон майже півтора року тому, шанси Даррена на перемогу досить високі – 70% за оцінками аналітиків Parimatch. Хорхе свого часу також брав участь в титульних боях, але ще до приходу в UFC та у легкій вазі. Зате в Масвідаля багатий досвід вуличних бійок та справжній бійцівський характер. Так просто він не здасться. Правда, нокаутуючого удару йому не вистачає. Даррен досить великий для напівсередньої ваги, за що й отримав прізвисько "Горила". А також за те, що може буквально зім'яти суперника. Важливо, що в Тілла не було такого простою, як в Масвідаля. Варто ще відзначити, що він молодший Хорхе на вісім років.

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Не так давно був претендентом на титул і Волкан Оздемір, тільки в напівважкій вазі. Зараз же напередодні бою з Домініком Рейєсом швейцарець виступає в якості андердорга – 38% на перемогу від Parimatch. Волкан не найточніший ударник, цілі досягає лише половина його ударів. Але він намагається це компенсувати силою. Рейес все ж виглядає більш розсудливим. І удари його, при цьому, не менш небезпечні. Оздемір хоч і вміє тримати удар, але йому явно доведеться несолодко.

Видовищний бій можна очікувати і від Леона Едвардса та Гуннара Нельсона. Віддати явну перевагу комусь складно, хоча експерти Parimatch все ж більше схиляються до перемоги Едвардса – 58%. Нельсон не може похвалитися яскравою технікою, до того ж він досить передбачуваний. Особливо Гуннар небезпечний в партері, тоді як Леон вважає за краще працювати в стійці. Тому багато чого буде залежати від того, хто зможе нав'язати супернику свої правила.