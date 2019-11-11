Розлючений Роналду покинув стадіон до завершення матчу з "Міланом": реакція "Ювентуса" (відео)

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду не дограв матч проти "Мілана" (1:0) і був замінений на Пауло Дибалу, який в підсумку забив переможний гол.

Головний тренер туринців Мауріціо Саррі на 55-й хвилині замінив зіркового португальця, який відразу пішов у роздягальню.

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Пізніше 34-річний гравець поїхав зі стадіону, коли до фінального свистка залишалося ще три хвилини. Зазначимо, що Кріштіану замінили в другому матчі поспіль.

Тренер після матчу пояснив заміну тим, що у форварда – проблема з коліном, а також виправдав його поведінку.

Останній місяць його турбує коліно, він пошкодив зв'язку на тренуванні. Ми повинні дякувати Роналду, що в такій ситуації він повівся самовіддано і зробив все, щоб зіграти сьогодні. Мені зрозуміла злість, коли ти намагаєшся, а тебе змінюють. Мене б більше турбувало, якби йому було все одно,
– цитує Саррі Football Italia.

До слова, за внутрішніми правилами клубу, Роналду повинен був бути оштрафований на велику суму, проте керівництво "Юве" не стало застосовувати санкції до гравця.

Найцікавіше, що аналогічна ситуація сталася і посеред тижня у виїзному матчі Ліги чемпіонів проти "Локомотива" (2:1). Тоді португалець був замінений на 82-й хвилині і також був явно незадоволений, проігнорувавши тренера після заміни.

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Для 34-річного португальця заміни в двох матчах поспіль стали першими з травня 2016 року, а за весь минулий сезон йому всього двічі довелося залишати поле достроково. При цьому в обох останніх матчах він дійсно виглядав погано.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Ювентус Кріштіану Роналду ФК Мілан
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