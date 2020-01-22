Розпродаж "Карпат", виліт Ястремської, рейтинг Усика та інші головні новини спорту 21 січня

Львівські "Карпати" розпрощалися вже з сімома футболістами. Даяна Ястремська не зуміла пробитися у третє коло Australian Open. А Олександр Усик покращив свої позиції в боксерських рейтингах. Такими були головні новини спорту 21 січня в Україні та світі.

Розпродаж "Карпат" – сім гравців на вихід

Вже семеро гравців "Карпат" покинуло команду. До Крістіана Понде та Франціско Ді Франко перед тим, додалися ще п’ять футболістів. Захисники Олександр Кучер, Сергій Вакуленко, Олексій Ковтун та півзахисник Назар Вербний покинули команду як вільні агенти, півзахисника Олексія Гуцуляка продали в "Десну".

Все це відбувається на фоні заборгованості клубу перед гравцями по зарплаті. Хоча команда таки запланувала збір в Туреччині. Та навіть визначилася зі спаринг-партнерами. Але хто буде грати, якщо такими темпами команду покидають гравці.

Ястремська вилетіла з Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла пробитися у третє коло Australian Open. На заваді стала досвідчена Каролін Возняцкі, для якої це останній Відкритий чемпіонат Австралії. 36-річна данка закінчує професійну кар’єру.

Щодо самого матчу, то Ястремській явно не вистарчило досвіду. Українка у першому сеті була попереду 5:1, а в другому 3:0, але обидва сети програла.

Зінченко зіграв, Ярмоленко травмований, "Арсенал" врятував матч проти "Челсі" та цікавиться українцем

Відбулися матчі АПЛ. Вперше у 2020 році за "МанСіті" в чемпіонаті зіграв Олександр Зінченко. Його команда на виїзді мінімально обіграла "Шеффілд Юнайтед". Натомість продовжує заліковувати травму Андрій Ярмоленко. Він пропустить ще три тижні.

Центральним матчем туру стало лондонське дербі між "Челсі" та "Арсеналом". "Каноніри" всередині першого тайму залишилися у меншості (вилучили колишнього гравця "Челсі" Давіда Луїса) та пропустили з пенальті. Але таки зуміли вирвати нічию 2:2, забивши наприкінці зустрічі. Сам "Арсенал" зацікавлений в українському гравцеві донецького "Шахтаря" Миколі Матвієнку.

Збірна України оголосила розширений склад на відбір Євробаскет-2021

У рамках першого вікна відбору на Євробасет-2021 наша команда зіграє проти Австрії (виїзний матч, 20 лютого) та Угорщини (23 лютого у Запоріжжі). перед цим тренерський штаб назвав розширений склад команди – 22 гравці. Однак лише 16 з них приїдуть на тренувальний збір у Києві, а 12 потраплять до підсумкової заявки на стартові матчі відбору.

Варто відзначити, що у списку немає двох баскетболістів, які виступають в НБА – Святослава Михайлюка та Олексія Леня.

Усик піднявся в рейтингу

Український боксер Олександр Усик провів лише один бій у важкій вазі. Однак це не завадило йому зайняти лідируючі позиції в оновлених рейтингах боксерських організацій. Усик залишився на першому місці в рейтингу WBO і є офіційним претендентом на пояс чемпіона у важкій вазі, яким володіє Ентоні Джошуа. У рейтингах WBC та WBA Олександр займає другі місця.

Ми ж пропонуємо почитати матеріал про те, яких суперників Усику варто уникати та чому.