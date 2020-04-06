Как и где можно заниматься спортом во время карантина

Карантин внес немалые изменения в повседневный образ жизни. Он наложил на нас определенные ограничения, в том числе и на занятия спортом. Однако это не повод отказаться от активностей. Как следует заниматься спортом, чтобы не нарушать украинское законодательство – в материале Спорт24.

Для начала стоит отметить, что заниматься спортом в спортзалах или на спортивных площадках не получится. Они подпадают под запрет Кабинета Министров Украины, который вступил в силу с понедельника, 6 апреля. Поэтому заниматься спортом вам придется либо дома, либо максимум – в лесу. Как исключение – бег по улицам города.

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Где можно бегать во время карантина

Бегать по улицам города пока не запрещено. Но делать вам это придется в одиночку. Или в паре. Разве что вы будете бегать с детьми. Но стоит избегать общественных мест, к которым относятся и остановки общественного транспорта.



По улицам города пока можно бегать. Но надо быть в маске (фото: БП)

Бегать на стадионах не удастся. Их посещение под запретом.

Нельзя бегать и в парках, скверах или лесных зонах. Однако это ограничение можно обойти, взяв с собой на прогулку домашнее животное. Тогда вам придется "выгуливать" его самому (или самой), ведь выгуливать животных там можно. Стоит добавить, что под определение "домашнее животное" подпадают не только собаки. Поэтому даже с шиншиллой вы имеете право бегать в парках.

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При этом можно бегать в лесу. Однако при условии, что он не относится к лесопарковой части. Там уже действуют ограничения, что и на парки и скверы.

Каким лучше заниматься спортом во время карантина: советы Ульяны Супрун

30-60 минут бега на свежем воздухе могут быть очень полезными для иммунитета, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, убеждена бывшая руководительница МЗ Ульяна Супрун.

Но важно соблюдать элементарные правила безопасности во время пробежки по улицам:

избегайте мест скопления людей. Лучше бегать по паркам или лесным полосам и не контактировать с другими людьми. Дистанция 1,5-2 метра. Ее следует придерживаться даже во время тренировки;

бегайте в одиночестве. Индивидуальную пробежку можно совместить с прослушиванием аудиокниги или подкаста, или же использовать это время для размышлений;

регулируйте интенсивность нагрузки. Сейчас не время издеваться над организмом и подвергать его большим нагрузкам. Лучше бежать короткую дистанцию, но регулярно, чем выйти на длинную пробежку раз в неделю. Сегодня важно сохранять иммунитет, поэтому лучше воздержаться от интенсивных тренировок;

во время пробежки не прикасайтесь к лицу руками до тех пор, пока помоете руки. Для пробежки маска не нужна. Она наоборот усложнит дыхание. По возвращении сразу тщательно помойте руки с мылом, а одежду, в которой бегали, лучше постирать. Также избегайте любого физического контакта с другими людьми. Не давайте "пять", не пожимайте руки.

Важно делать перерывы между длительным сидением. Если вы смотрите кино, работаете за компьютером и т.д., обязательно вставайте каждые 20-30 минут, разминайтесь, потягивайтесь, делайте небольшие активности 3-5 минут. Такие активные перерывы – это уже весомый вклад в сохранение здоровья.

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"Дома вы спокойно можете уделить час времени, чтобы размяться и выполнить упражнения с собственным весом. Приседания, отжимания от пола, различные вариации планки и мостика, упражнения для кора, скакалка и обруч укрепляют мышцы и связки. А еще – помогают "сжечь" часть калорий, которое раньше вы тратили на дорогу до работы и домой", – убеждена Ульяна Супрун.

Что следует иметь при себе при занятии спортом на улице

Здесь действудают те же ограничения, что и везде – документ, удостоверяющий личность. А также быть в маске. Да, заниматься спортом в маске не вполне удобно, но такие сейчас правила.

А вот насчет документов, то адвокаты не рекомендуют брать с собой паспорт. Например, если у вас есть приложение "Дия", то можно воспользоваться электронным удостоверением водителя. Но стоит помнить, что это должен быть документ государственного образца с вашей фотографией. Свидетельство о рождении не подходит.

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Что советуют адвокаты, если вас остановили правоохранители во время занятия спортом

Адвокат Иван Либерман в эфире 24 канала посоветовал всем, кого остановят правоохранители и начнут предъявлять претензии, немедленно вызвать на место происшествия своего адвоката, или адвоката с юридической помощи.

"Если вас заставляют подписать что-то, не делайте этого. Пусть вызывают двух понятых. А присутствие двух понятых и человека, которого остановили, это уже нарушение закона", – пояснил Иван Либерман.

Он также отметил, что в случае задержания правоохранителями человека, необходимо идентифицировать понятых, которые в будущем будут свидетелями в суде. То есть, для этого им нужно снять маски. Однако, как известно, за пребывание в общественном месте без маски предусмотрен штраф.

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