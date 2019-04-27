Кличко получил уникальный лот для аукциона от Усэйна Болта

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт передал свои беговые кроссовки Фонду Кличко для благотворительного аукциона.

Об этом заявил один из соучредителей фонда, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко во время своего выступления на Sport Marketing Conferense, информирует Sport Arena.

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По словам Владимира, который продемонстрировал видеообращение, записанное Болтом, организация подобных мероприятий требует времени и усилий. Как отметил Кличко, хочется, чтобы лоты, представленные на аукционе, были оригинальными и по-настоящему эксклюзивными.

Как пишет издание, в 2016-м году Фонд выставлял на торги аудиенцию теперь уже у князя Монако Альберта, кожаную куртку Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор" и написанное Сильвестром Сталлоне картину.

Работа над проведением следующего аукциона ведется, а ямайский спринтер стал одним из первых, кто согласился передать свой лот Фонда.

32-летний бегун установил ряд мировых рекордов и является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. В последнее время Болт выступал как футболист, однако объявил о завершении карьеры.

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