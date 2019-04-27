Кличко получил уникальный лот для аукциона от Усэйна Болта

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Усэйн Болт
Усэйн Болт / GETTY IMAGES

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт передал свои беговые кроссовки Фонду Кличко для благотворительного аукциона.

Об этом заявил один из соучредителей фонда, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко во время своего выступления на Sport Marketing Conferense, информирует Sport Arena.

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По словам Владимира, который продемонстрировал видеообращение, записанное Болтом, организация подобных мероприятий требует времени и усилий. Как отметил Кличко, хочется, чтобы лоты, представленные на аукционе, были оригинальными и по-настоящему эксклюзивными.

Как пишет издание, в 2016-м году Фонд выставлял на торги аудиенцию теперь уже у князя Монако Альберта, кожаную куртку Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор" и написанное Сильвестром Сталлоне картину.

Работа над проведением следующего аукциона ведется, а ямайский спринтер стал одним из первых, кто согласился передать свой лот Фонда.

32-летний бегун установил ряд мировых рекордов и является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. В последнее время Болт выступал как футболист, однако объявил о завершении карьеры.

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Теги: Спорт Новости Спорта Владимир Кличко
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