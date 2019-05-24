Не концентрируюсь на негативе потому, что не вижу в этом никакого смысла, – чемпион Антон Дацко

В третьей части интервью Антон Дацко рассказал о хобби, доступности Львова, работе депутатом городского совета, съемках для японского телевидения, своем обеспечении, цели на Паралимпиаде 2020 и отношении к жизни с улыбкой.

Первая часть интервью с Антоном о встрече с участниками АТО, переезде во Львов, травме, мечте детства, поддержке, влиянии Андрея Демчука и особенности Паралимпиад – по ссылке. Вторая часть интервью с Антоном о работе тренером, веганстве, вере, не стабильности в выступлениях, соревнованиях со здоровыми спортсменами и пользовании общественным транспортом – по ссылке.

Также о Антоне Дацко читайте в спецпроекте 24 канала "Паралимпийцы. Феномен Духа"

О хобби

Очень нравятся путешествия, географией интересуюсь. Энциклопедическими знаниями я не очень отличаюсь и стараюсь, когда попадаю в какую-то новую страну, все проверить на себе. Пешком очень люблю гулять. Например, Дубаи – это не та страна, где пешком можно очень активно передвигаться. Если у тебя нет там автомобиля, то тебе сложно. На самом деле передвигаться по Львову, по сравнению с Дубаем, проще. Чрезвычайно доступный город.

Если есть свободное время, то планирую поездки. Но путешествия не в том плане, чтобы куда-то поехать на курорт, посмотреть, экскурсии. Меня захватывают именно те, где ты можешь прилагать усилия. Поэтому сейчас планирую такую авантюру: хочу оборудовать машину, доставить багажник, взять палатку, сестру с племянницами и паромом поехать в Грузию, в Батуми. Там с палаткой переночевать, покататься.

О подъеме на Говерлу

Хотел бы подняться на Говерлу. Но в моем состоянии это довольно проблематичная штука. Есть группа, которая помогает. И в моем понимании оно выглядит не так привлекательно. Потому что тебя сажают на специальную тележку, поднимают вверх и ты больше как созерцатель. Меня привлекают больше вершины, где я могу приложить сам усилия. Поэтому я имею дома hand bike – это ручной велосипед-тележка, к которой прикрепляется специальная приставка, и ты руками крутишь. Поэтому в планах есть больше велопутешествий. Хочу больше по району передвигаться на велоколяске, активно закачиваюсь – турник, брусья, в зале, плавание. Буду какие-то велосипедные путешествия совершать.

О цели на Паралимпиаде 2020

Я понимаю, что даже если я буду не очень стараться, все равно процентов на 90, что попаду на Паралимпийские игры. Но основная цель – это не только попадание, но и выступить как можно лучше. В идеале – призовое или даже первое место.

О депутатстве в Буске

Ко мне обратилась моя добрая знакомая Людмила Цихотская. Не то, чтобы я непереборчив относительно партии, но когда ко мне приходит знакомый и говорит: "Давай что-то сделаем", я стараюсь попробовать что-то сделать. Это была партия "Сильная Украина". Не было у нас как такого коллектива. Мы были точечно, не было консилиума. Потому что, чтобы сделать что-то в депутатском секторе, должна быть некая группа людей, которая хочет что-то делать.

Наверное, от той партии мало подавалось и она сказала: "Ты, будучи депутатом городского совета, сможешь больше сделать. В частности, для доступности города и решить еще какие-то проблемы". Я не отказался. Это был, все-таки, опыт. Не скажу, что он был суперпродуктивным, но это был опыт. И теперь я, например, когда мне поступит еще одно предложение, буду четко знать, что нужно для того, чтобы это было продуктивно. Негативный опыт – это тоже опыт, и ты уже знаешь, что в следующий раз надо делать.

Не сложилась у меня такая работа. Я несколько раз подходил, в частности по доступности, мы общались с мэром. И я не видел, чтобы какая-то из моих инициатив была воплощена, что-то изменилось. Возможно, мэр что-то принял к сведению. В частности, наш городской совет не является доступным для колясочников. И за те четыре года, что я был там, эта доступность никак не изменилась. Хотя я регулярно приходил на заседания депутатского сектора, и мэру говорили, что надо изменить. Был ремонт, кстати, недавно в городском совете. Сменили входную дверь, внутри что-то сделали, но пандус так и не сделали, не считают нужным.

Считаю, что партии – это один из механизмов, который должен работать на пользу общества. Партии – это не только выборы. Партия – это цельная работа, она должна изучать ситуации и для того, чтобы что-то изменить в стране, она должна изучить вопрос и понять, что надо делать. Я готов работать в таком режиме, например, если какая-то партия интересуется моим мнением, как спортсмена и человека на коляске. Я готов работать и менять страну. Но пока я не вижу такой партии.

О благотворительном фонде

Я себя вижу в общественном строе. Конечно, я считаю, что депутатство – это очень важный элемент нашего государства. Но также я считаю, что мы должны строить гражданское общество. Мы должны строить какие-то общественные организации. Мое мнение такое, что нужно объединяться простым людям и что-то делать, вносить какие-то инициативы.

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Без нашего участия депутаты ничего не сделают потому, что есть определенные люди, которые имеют свои устоявшиеся потребности. И если депутаты уже имеют какие-то свои потребности, то они не в курсе наших. У них есть свои цели, потребности, и они их выполняют. Нам, как гражданам, нужно донести, поставить перед фактом: у вас есть свои потребности, но прошу учитывать также и наши. С удовольствием откликнулся на предложение бывшего начальника Инваспорта Мирослава Николаева. Он был много лет директором реабилитационного центра "Источник". Он обратился ко мне, говорит: "У меня есть опыт в "Источнике", давай создадим благотворительный фонд "Сердце Льва". Мы так его назвали. Это благотворительный фонд, который бы поддерживал спорт для инвалидов. Потому что бюджетных средств не хватает для развития спорта так, как он себе представлял. И мне очень близка такая идея общественных организаций. Я, как один из учредителей благотворительного фонда "Сердце Льва", вижу себя в таких общественных инициативах. Депутаты – это хорошие люди, которые должны писать хорошие законы и менять что-то в стране. Но сейчас нам также надо и развивать общественный сектор.

Сейчас благотворительный фонд не работает на полную. Потому что идея была, но мы пока не сформировали ячейку людей, единомышленников, которые готовы работать на эту идею. Была создана потребность, нашлись люди – ведущие спортсмены, которые готовы были дать свое имя. И мы создали эту организацию. Но у всех нас нет опыта такой работы. У каждого есть своя работа, свои планы. И, к сожалению, этот фонд не работает в полной мере так, как бы хотелось, чтобы он работал. Сейчас я в таком поиске людей, офиса, которые бы были заинтересованы в этой идее. И которые бы вместе это организовывали.

О нарушении прав человека

Считаю, что в Украине нарушаются права всех людей. И если нарушаются права всех людей, то почему мы выделяем одну группу населения, людей с инвалидностью и говорим "нарушаются права людей с инвалидностью"? Да, конечно, эти права нарушаются, но это в силу того, что если бы каждый человек имел достойные условия труда, достойную зарплату, соответственно можно было бы говорить, что есть какая-то дискриминация.

Когда есть какая-то дискриминация – это плохо. Когда одну категорию населения унижают и когда кто-то имеет лучшие условия труда, а эта – имеет худшие условия труда. Но, поскольку у нас в Украине еще не совсем хорошие условия, я считаю, что это не корректно здоровым людям говорить, что у людей инвалидов должна быть коляска, должна быть квартира, должна быть машина, но за счет кого это все должно быть обеспечено? Должен быть здоровый баланс.

Об инклюзивных классах

Я думаю, что это полезно. Сначала была такая тенденция, что создавались отдельные учебные заведения и здоровые люди не видели проблем. Проблема была закрыта от них, и все. Здоровым комфортно, и для них это было новинкой, для них это не привично. А инклюзия как-то открывает людям глаза. Для того, чтобы достойно развивать наше общество, мы должны учитывать все положительные и отрицательные стороны. А когда мы что-то изолируем, мы того не видим.

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Конечно, есть проблема, что есть люди с инвалидностью, и каждая инвалидность имеет свою причину. И надо изучать почему так происходит, почему человек болеет той или иной болезнью. И стараться вылечить болезнь. А изолировать человека для того, чтобы другие не видели этой проблемы – это не выход из ситуации. Поэтому я считаю, что это правильная инициатива. Конечно, когда есть дети, которые не успевают за здоровыми детьми и, возможно, там должны быть какие-то индивидуальные занятия. Но это не должны быть какие-то отдельные заведения, когда здоровые – отдельно, больные отдельно.

О выпадении из коляски

Я очень редко выпадаю. Обычно это происходит так, что когда ты едешь по улице города и неожиданно может быть какая-то ямка или бордюр, и ты передними колесами влетаешь в тот бордюр и тебя выбрасывает вперед. Вот такая ситуация. У меня обычно в жизни так происходит, что даже когда надо сесть в маршрутку, то ты всегда найдешь человека, который тебе поможет это сделать.

Был у меня еще случай во Львове, что я выпал среди проезжей части. Конечно, люди останавливаются, даже водители выходят и помогают.

О своем YouTube-канале

Не хватает профессионализма. Этим надо заниматься постоянно, чего-то не хватает. Это творчество, ты вот можешь думать над одной книгой довольно много времени. Я ищу себя, и по-любому оно будет. Пробую себя, пробую изъясняться. Не всегда мне нравится то, как я говорю, поэтому пока, что оно в таком формате, прерывисто.

Об участии в съемках для японского ТВ

Я сам удивился. Ко мне обратились представители японского телевидения и сказали, что они снимают проект, это серия передач, посвященная Паралимпийским играм. Проект называется "Паралимпиада суперлюдей", как-то так. И суть той передачи в том, что рассказывали о спортсменах, чемпионах, как они тренируются, как они достигли успеха. Также там есть определенное научное исследование. Они не просто брали спортсмена, делали интервью. Они также приезжали домой, расспрашивали как я тренируюсь, живу, как я травмировался. Делали психологическую и физическую картину. Были исследования, они все объясняли: какая скорость, как тренируешься, все-все-все.

Когда они снимали в Украине, то всегда спрашивали разрешения, нужно ли разрешение на съемки панорамы и тому подобное. Когда я попросил видео того, что они сняли, они сказали, что пришлют мне DVD-диск. Наверное, этого нет в открытом доступе.

Очень профессиональная команда снимала. Фильм полностью на японском языке. Где-то есть мой голос, но японцы все старались переводить. И субтитров нет. Когда снимали, был со мной переводчик японского. Меня также поразил масштаб съемок: группа из 8 человек приехала в Украину, а потом еще предложили мне поехать в Японию на научные исследования. Я ездил в Японию, был в Токийском университете, проходили тесты, была визуализация. Когда я был в Шардже с 8 по 15 февраля, ко мне обратились опять же японцы и сказали, что уже отсняли все программы и также должны снимать финальную программу. Пригласили меня в Японию в середине февраля, но у меня были соревнования, сборы и не сложилось.

Мы, когда приезжали в Японию, нас встретил поклонник. Это журналист, который собирает автографы. Я расписался и он мне подарил фотографию, которая сделана, как картина. Она есть у меня дома.

О доступности Львова

Активно передвигаюсь по Львову с 2003 года. В 2003 году я переехал во Львов из Самбора. Я учился в Самборе на кравца и мне предложили в Львове поработать на Львовском швейном предприятии "Силуэт" – там шьют люди с недостатками слуха. Но они приглашают других людей, в том числе пригласили и меня. Удивился, потому что я все же на коляске. Но мне сказали, что сделают условия, поэтому с тех пор я очень активно передвигаюсь по Львову.

Добирался на тренировки до 2008 года общественным транспортом, потому что иначе было не по карману. Поэтому как никто знаю, как добираться, какая эволюция транспортного средства произошла с того периода. Поэтому ситуация меняется с каждым годом. В 2003 году все было очень печально. Сейчас оно помаленьку меняется.

Украина в 2012 году принимала Чемпионат Европы по футболу. Поэтому с 2008 года Львов активно начинает перестраиваться. И за то время очень многое изменилось в лучшую сторону.

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Основной проблемой, в моем понимании, является не то, что надо все заведения переоборудовать для того, чтобы они были доступны. Многие заведения сейчас доступны. Это радует. Поэтому в центре с этим проблем нет никаких. Когда тебе надо где-то попить кофе или что-то поесть, есть большой выбор, и ты всегда можешь найти заведение, которое тебе подходит.

Первое, что для меня, как для колясочника, как для человека, который очень любит гулять, нужно делать акцент на доступности тротуаров. С этим также очень много сделано в положительную сторону, есть переходы. Конечно, есть еще отрезки, старые районы, где еще есть бордюры и где надо их убирать, делать какие-то съезды и делать доступность. Это надо делать, но не может быть, что оно так: раз и все, везде доступно.

Об отказе от машины

Если Львов полностью перейдет на большие автобусы, то задумываюсь над тем, чтобы отказаться от машины. Общественный транспорт во Львове на очень высоком уровне, и я могу отказаться от машины и передвигаться при благоприятной погоде общественным транспортом.

Я, как человек, который так же работает на работе, как и все люди, обижаюсь на то, что я езжу бесплатно в общественном транспорте. Считаю, что я имею такие же права, как и остальные граждане. Почему, например, некий студент, который у мамы берет деньги, он платит за дорогу, а я, который достаточно хорошо зарабатываю, имею машину, квартиру, езжу бесплатно? Это я считаю не совсем правильно.

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Знаю людей, которые передвигаются на такси, имея возможность бесплатно ездить общественным транспортом, поскольку общественный транспорт им не подходит. Тем же они тратят гораздо больше средств. Надо, чтобы предприниматели не дискриминировали людей с инвалидностью и делали транспортные средства доступными для всех категорий населения. И я, как человек, который платит за это деньги, я бы отстаивал права на это, а не стоял у водителя "в милостыни". А так, как человек, который платит деньги, хочу получать качественные услуги. Готов это отстаивать, потому что это пойдет всем на пользу. Большинство людей на колясках не пользуются транспортом, потому что он недоступен.

Об отдельных парковочных местах

Это очень ощутимо, и тебе кажется, что этих парковочных мест уже много. Есть места, в которых я очень часто паркуюсь. Поэтому для меня это существенная помощь.

Об аварии во Львове

Ехал по улице Антоновича и остановился перед улицей Киевской, был затор, трамвай стоял. Смотрю люди объезжают, думаю, да я тоже объеду. Но в силу того, что я такой скромный, начинаю ехать. А передо мной припарковался какой-то мужчина. И он, не долго думая, начинает двигаться задним ходом. Он вообще меня не видел и решил резко "ударить по газам" . Мне надо было сразу ему посигналить, но я что-то "затормозил". Машина побилась и для восстановления надо было менять много деталей: крыло, фару подфарники, щиток предохранителей. Страховая компенсировала на процентов 30-40 меньше, от той суммы которую назвали в автосалоне.

Об обеспечении

Я считаю себя достаточно обеспеченным. Конечно, я не трачу деньги направао и налево. Не позволяю себе любые расходы. В пределах той суммы, которую получаю, стараюсь жить так, как мне нравится. Получаю зарплату в районе 9 тысяч гривен. В прошлом году немножко больше была.

В 2008 году мы обращались в Бусскую районную раду, которая выделила мне на бумаге 45 тысяч гривен, а на руки дали 38 тысяч гривен. И несколько раз давали призовые, где-то в районе 10 тысяч гривен после Паралимпийских игр. В 2016 году, когда мы вернулись, то за первое место Львовский облсовет дал где-то в районе 137 тысяч гривен. Регулярно мне никто не выплачивает, и ни к кому не обращался за помощью, ни к каким депутатам. Еще имею пенсию где-то 2300 гривен.

О мотиваторе

Это Ху Даолинь. Когда приехал на свои чуть ли не первые соревнования, в Варшаву, и там сразу его увидел. И вот с тех пор стараюсь к нему приблизиться, но не всегда у меня получается. В Китае очень сильная школа и всегда, когда они привозят спортсмена, они выступают на очень высоком уровне. И только в 2011 году я смог его победить в прямом противостоянии. К сожалению, пока, что это единственное, чем я могу похвастаться. Он выступает еще. Мне едва не удалось победить его в Шаржде на шпаге, я ему уступил 13:15. И это меня мотивирует дальше заниматься и дальше совершенствоваться.

Об отношении к жизни с улыбкой

Это парадокс. Почему-то я вспомнил свою семью. У меня дома все кардинально противоположные. Мама говорит: "Ой, как то все дорого". Я с этим борюсь, ну для чего это говорить? Да, дорого, но ведь ты имеешь эти ресурсы. Если бы ты не имел ресурсов, ты бы не потратил их на бензин, машину. Или на что-то другое потратил бы.

На самом деле, я не вижу смысла зацикливаться на чем-то плохом. Я убедился, что в своей жизни, в частности в спорте, если ты с позитивными мыслями подходишь к тренировкам, и гораздо эффективнее проводишь тренировки. Получаешь гораздо больше удовольствия. Если ты концентрируешься на негативе, то какой ты плюс от этого получаешь? Кроме того, что ты других людей нервируешь? Поэтому я не концентрируюсь на негативе. Потому что я не вижу в этом никакого смысла.

Публикация подготовлена при содействии ОО "Образовательный центр по правам человека во Львове". Общались Станислав Безушко и Кристина Кобак