Украина может остаться без медалей Олимпиады-2020: нет денег на подготовку спортсменов

Украинские спортсмены могут не начать подготовку к Олимпийским играм 2020 в Токио. Все из-за отсутствия финансирования.

Соответствующую информацию озвучил президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул.

"Подготовка к Олимпийским играм 2020 года прерывается. Министерство молодежи и спорта сообщило, что запланированное финансирование, которое было выделено и доведено легкой атлетикt Украины, с большой вероятностью не будет выплачено. Это ставит нас в очень сложную ситуацию. Уже сейчас сумма обязательств по мероприятиям, которые проведены, и компенсация за yb[ не гарантируется Минмолодьспорт, составляет около 4,5 миллиона гривен. Даже для такой сильной и успешной организации, как ФЛАУ, это большая и болезненная сумма. Мы не можем позволить дальше ее увеличивать", – сказал Игорь Гоцул.

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Он заявил, что уже с 19 декабря были отменены сборы в Черкассах, Днепре и Броварах для группы метания, а также В Киеве для группы прыгунов (включая сборы для серебряного призера чемпионата мира-2017 Юлии Левченко). Кроме того, сокращено финансирование соревнований спортивных ходоков в Сумах.

"Мы сокращаем финансирование сборов, которые проводятся за рубежом. Это-сборы в Кыргызстане, Испании, Португалии, Турции, Польше, Кении для наших ведущих спортсменов. Вынуждены пойти на такой шаг, потому что не имеем никаких гарантий от Министерства. Поэтому просим спортсменов и тренеров, которых затронула эта ситуация, срочно контактировать с главными и старшими тренерами для обсуждения деталей реализации этого решения", – говорится в обращении президента ФЛАУ.

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Гоцул сообщает, что ФЛАУ не имеет никаких гарантий от Министерства о выплате заранее оговоренных денег.

Видеообращение Игоря Гоцула об отсутствии финансирования