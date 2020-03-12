24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Захисник "Ювентуса" Ругані, який заразився коронавірусом, звернувся до громадськості

- Читать новость на русском
Даніеле Ругані захворів коронавірусом / ФК "Ювентус"

Захисник "Ювентуса" Даніеле Ругані вперше після виявлення у нього коронавірусу прокоментував ситуацію.

Що відомо про стан Даніеле Ругані

Футболіст розповів, що він в порядку, подякував медикам, а також попросив людей дотримуватися правил безпеки, що дозволяють уникнути зараження.

До теми Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа

Ви знаєте новини, і тому я хочу заспокоїти всіх тих, хто турбується про мене – я в порядку. У цей момент я зобов'язаний подякувати всіх лікарів і медсестер, які борються в лікарнях з цією надзвичайною ситуацією.

Я закликаю всіх дотримуватися правил карантину, тому що цей вірус не робить відмінностей! Давайте зробимо це для себе, для наших коханихі для всіх оточуючих,
– написав футболіст у власному Instagram.

"Ювентус" зараз проводить всі нормативні заходи по ізоляції захисника від суспільства, щоб уникнути подальшого розповсюдження інфекції. Зокрема, клуб становить список осіб, які безпосередньо контактували з гравцем.

Читайте також Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували

  • Раніше через коронавірус призупинили італійську Серію А та іспанську Ла Лігу. Матчі без глядачів пройдуть у Франції, Німеччині, Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.
  • 23-річний захисник німецького "Ганновера" Тімо Хюберс захворів на коронавірус. Гравець здав тест, який показав позитивний результат.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол Новини Спорту Ювентус
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 13:20 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 11:17 Ще одна українська красуня в тенісі, яка виграла перший 25-тисячник у кар'єрі – фото
Юрій Семенюк
сьогодні 10:05 Головний тренер "Ліверпуля" вилаяв фанатів, які хотіли привітатися з ним – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 01:20 Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу
Юрій Семенюк
11 березня 22:16 Кубок України: результати матчів 1/4 фіналу
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук