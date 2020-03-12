Захисник "Ювентуса" Ругані, який заразився коронавірусом, звернувся до громадськості
Захисник "Ювентуса" Даніеле Ругані вперше після виявлення у нього коронавірусу прокоментував ситуацію.
Що відомо про стан Даніеле Ругані
Футболіст розповів, що він в порядку, подякував медикам, а також попросив людей дотримуватися правил безпеки, що дозволяють уникнути зараження.
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Ви знаєте новини, і тому я хочу заспокоїти всіх тих, хто турбується про мене – я в порядку. У цей момент я зобов'язаний подякувати всіх лікарів і медсестер, які борються в лікарнях з цією надзвичайною ситуацією.
Я закликаю всіх дотримуватися правил карантину, тому що цей вірус не робить відмінностей! Давайте зробимо це для себе, для наших коханихі для всіх оточуючих,
– написав футболіст у власному Instagram.
"Ювентус" зараз проводить всі нормативні заходи по ізоляції захисника від суспільства, щоб уникнути подальшого розповсюдження інфекції. Зокрема, клуб становить список осіб, які безпосередньо контактували з гравцем.
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