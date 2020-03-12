Захисник "Ювентуса" Ругані, який заразився коронавірусом, звернувся до громадськості

Захисник "Ювентуса" Даніеле Ругані вперше після виявлення у нього коронавірусу прокоментував ситуацію.

Що відомо про стан Даніеле Ругані

Футболіст розповів, що він в порядку, подякував медикам, а також попросив людей дотримуватися правил безпеки, що дозволяють уникнути зараження.

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Ви знаєте новини, і тому я хочу заспокоїти всіх тих, хто турбується про мене – я в порядку. У цей момент я зобов'язаний подякувати всіх лікарів і медсестер, які борються в лікарнях з цією надзвичайною ситуацією.



Я закликаю всіх дотримуватися правил карантину, тому що цей вірус не робить відмінностей! Давайте зробимо це для себе, для наших коханихі для всіх оточуючих,

– написав футболіст у власному Instagram.

"Ювентус" зараз проводить всі нормативні заходи по ізоляції захисника від суспільства, щоб уникнути подальшого розповсюдження інфекції. Зокрема, клуб становить список осіб, які безпосередньо контактували з гравцем.

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Раніше через коронавірус призупинили італійську Серію А та іспанську Ла Лігу. Матчі без глядачів пройдуть у Франції, Німеччині, Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.

23-річний захисник німецького "Ганновера" Тімо Хюберс захворів на коронавірус. Гравець здав тест, який показав позитивний результат.

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