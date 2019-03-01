Рукавичка Макгрегора буде в Києві у рамках серії боїв WWFC 14

2 березня у столичному "Палаці Спорту" відбудеться перша у цьому році серія боїв промоушену WWFC. Серед поєдинків, які пройдуть у рамках турніру, заплановані також і титульні бої.

Окрім боїв, вболівальників очікують також приємні сюрпризи. Зокрема, у бренд-зоні буде виставлена рукавиця Конора Макгрегора, відомого у всьому світі бійця ММА, який нещодавно став амбасадором генерального партнера WWFC – Parimatch.

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Однією ж з головних подій вечора стане зустріч чинної чемпіонки у мінімальній вазі Магдалени Сормової з Чехії й француженки Єви Дурте. Українські вболівальники добре пам’ятають 29-річну француженку по її поєдинку зі Світланою Гоцик минулого року. Не дивлячись на статус аутсайдера, Сормова здобула перемогу вже у першому раунді й забрала чемпіонський пасок. Зараз аналітики Parimatch дають 75% на те, що Магдалена зможе захистити свій титул.

До речі, на WWFC-14 буде і бій за участі Світлани Гоцик: вона вийде в октагон проти Едни Олівейри з Бразилії. Шанси Світлани на перемогу оцінюються у солідні 72%.

У другому титульному поєдинку свій чемпіонський пояс буде захищати Теймур Рахімов. Його суперником буде Блейн О'Дрісколл з команди Конора Макгрегора.

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Киянин Рахімов здобув звання чемпіона, коли переміг восени минулого року Олександра Барабаша. Бійці влаштували справжнє протистояння ще до поєдинку. Обидва не лізли за словом у кишеню під час словесних перепалок, а потім зробили справжнє шоу в октагоні, де Теймур здобув дострокову перемогу у п’ятому раунді.

Зараз експерти Parimatch прогнозують успіх Рахімова, правда, віддають йому доволі скромну перевагу – 58%. Відмітимо, що раніше Блейн виступав у важчій ваговій категорії, зараз же бій відбудеться у найлегшій вазі. Чи буде це перевагою для нього у плані потужності чи він поступатиметься Теймуру у швидкості – ми дізнаємося зовсім скоро.

Також титульний бій очікує Паату Тщапелію і Михайла Одінцова. Тут по оцінках Parimatch більше шансів на перемогу у білоруського бійця – 75%.

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