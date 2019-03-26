Руслан Ротань виграв перший турнір з молодіжною збірною України

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Руслан Ротань
Руслан Ротань / ffu.ua

В останньому матчі на міжнародному турнірі Antalya Cup 2019 у Туреччині молодіжна збірна України зіграла внічию з командою Латвії й перемогла на змаганнях.

Латвія (U-21) – Україна (U-21) 1:1
Голи: Романчук, 90+1 (авт.) – Русин, 15

Нереалізований пенальті: Латвія, 66

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Четвертий ігровий день на турнірі виявився для молодіжної збірної України нічийним – команда здобула очко у грі з командою Латвії, що дозволило українцям залишитися на чолі турнірної таблиці.

Українці впродовж усього матчу були попереду, але впустили перемогу на останніх хвилинах гри.

Раніше синьо-жовті зіграли з Естонією (0:0, цей матч українцям у турнірний залік не йшов), Македонією (3:1) та Казахстаном (2:0).

Нічия з Латвією, з оглядом на результат матчу Естонія – Македонія, дозволила команді Руслана Ротаня стати переможцем міжнародного турніру.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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