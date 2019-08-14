Руїс зробив неочікувану заяву щодо місця реваншу з Джошуа

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Енді Руїс
Енді Руїс / GETTY IMAGES

Мексиканський чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс заявляє, що не має наміру битися з британцем Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії. Руїс хоче, щоби бій відбувся у США.

Руїс наполягає на тому, що реванш з британцем Джошуа відбудеться на його умовах.

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Я знаю, що всі тільки й говорять про наш поєдинок. Незабаром з'являться справжні новини. Бій відбудеться найближчим часом. Чи отримає Джошуа реванш? Так, звичайно, ми дамо йому реванш. Але він пройде на моїх умовах. Ми маємо намір провести поєдинок у США.

Чи боїться мене Джошуа? Звичайно. Як ви думаєте, навіщо він намагається влаштувати бій у Саудівській Аравії? Я вже говорив, що у мене немає ніяких переваг у США. У будь-якому випадку реванш відбудеться в найближчому майбутньому,
– сказав Руїс.

Як відомо, реванш Руїс – Джошуа офіційно відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії на арені в Ер-Ріяді. Таке рішення було ухвалено командами боксерів. Наразі не відомо, чи можна змінити місце проведення поєдинку, про що заявляє Руїс.

Перший бій між боксерами відбувся 2-го червня. Джошуа чотири рази побував в нокдауні й рефері вирішив зупинити бій у сьомому раунді.

Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі, до цього він переміг у 22 боях, в тому числі у Володимира Кличка, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу. Для британця це був перший бій у США.

29-річний Енді Руїс-молодший провів 33 поєдинки й програв лише один (Джозефу Паркеру за звання чемпіона за версією WBO).

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Теги: Спорт Бокс Ентоні Джошуа
Джерело: talkSPORT
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