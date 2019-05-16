Сассуоло – Рома: прогноз букмекерів

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В рамках 38-го туру італійської Серії А "Сассуоло" прийме на своєму полі "Рому". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Прогноз MarathonBet

"Рома" продовжує боротьбу за Лігу Чемпіонів. У передостанньому турі Серії А вовки їдуть в гості до "Сассуоло". Від топ-четвірки клуб з Рима відстає на три очки.

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Тому експерти саме гостей вважають фаворитом. Коефіцієнт на перемогу "Роми" – 1,45. Господарів – 6,9. Нічия – 5,25.

Вовки набрали хороший хід. Вони не програють ось уже сім поєдинків поспіль.

Чи зможе столичний клуб обіграти непоступливий "Сассуоло". Відповідь не за горами. Стартовий свисток цього матчу пролунає у суботу 18 травня о 21:30.

Seria A
Seria A. Тур 37

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Теги: Спорт Футбол Рома
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