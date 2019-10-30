Сауль Альварес: як стати чемпіоном з боксу у 21 рік, але втратити все через українця

Чемпіон світу в середній вазі за версіями WBA і WBC Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) наступний бій проведе проти росіянина Сергія Ковальова (34-3-1, 29 КО). Бій мексиканця з володарем чемпіонського поясу за версією WBO в напівважкій вазі відбудеться 2 листопада. Що варто знати про Сауля "Канело" Альвареса – у матеріалі Спорт24.

Сауль Альварес – професійна кар'єра

Сантос Сауль Альварес Барраган – повне ім’я нашого героя. Народився 18 липня 1990 року в мексиканському місті Гвадалахара.

Дитинство Сантоса було ненайлегшим. Ріс в багатодітній сім’ї, був найменшою дитиною. Мав 6 старших братів та одну сестру. Всі брати займалися боксом, і Сауль також пішов за їх прикладом. Безсумнівно, їх перевершив. Конкуренцію до певного часу складав хіба що брат Рігоберто, який також зміг стати чемпіоном світу.

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В ринг почав виходити ще в період старшого шкільного віку – 13 років. Одразу почав показувати неймовірні результати. Всього за рік дійшов до фіналу дорослого чемпіонату Мексики, а через рік взагалі здобув золоту нагороду.

Саме в цей період отримав прізвисько, яке його буде супроводжувати протягом всієї кар’єри – "Канело". Причина виникнення прізвиська – нетипова, як для мексиканця, зовнішність. Руде волосся, бліда шкіра і веснянки по всьому тілу. Ходять чутки, що перший раз так його назвав тренер Хосе Рейносо. Спочатку він називав талановитого хлопця "Canelito", що з мексиканського перекладається, як "маленька кориця". З часом хлопчик перетворювався на все більш дорослого, мужнього воїна. Паралельно і лагідне "Canelito" перетворилося на більш войовниче "Canelo".

Після перемоги на любительському чемпіонаті Мексики, Альварес вирішує переходити в професіонали. 29 жовтня 2005 року у 15 річному віці дебютує на професійному ринзі. Перші бої проводить в ліміті першої напівсередньої ваги, далі переходить в напівсередню, в якій здобуває перші серйозні досягнення: титули чемпіона по другорядних версіях WBA Fedecentro, NABF, WBO Latino, молодіжного чемпіона світу за версією WBC.

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Перші серйозні бої провів проти Еурі Гонсалеса, Карлоса Герейри та пуерторіканця Хосе Мігеля Котто. Останній – претендент на титул чемпіона світу, був нокаутований в 9 раунді. Ця поразка стала єдиною достроковою за всю кар’єру Котто. Впевнено проводить наступні бої. Перемагає досвідчених противників. Серед яких:Карлос Мануель Бальдомір, Лавмор Нду.

5 березня 2011 року виходить на бій за титул чемпіона світу WBC. Суперником був британець Метью Хаттон, якого 21 річний боксер перемагає розгромним рішенням суддів (тричі 119:108).

Через рік проводить цікавий поєдинок проти визначного бійця, чемпіона в трьох вагових категоріях – Шейна Мослі. Як і Хаттону, не залишає шансів на судівських записках (118:110 та двічі 119:109). В цьому бою Сауль отримав найбільш на той момент гонорар в кар’єрі – 2 мільйони доларів.

Через пів року проводить уніфікацію проти чемпіона WBA Остіна Траута. В конкурентному бою об'єднує 2 престижних титули та здобуває вакантний пояс журналу "The Ring".

Після майже бездоганної 8 річної професійної кар’єри, для Сауля приходить темна смуга. Перша поразка – бій проти кращого боксера того часу, лідера P4P американця Флойда Мейвезера. Більш досвідчений американець, знущаючись, декласував ще молодого мексиканця.

Враховуючи хід бою, цікавим моментом було те, що один з суддів нарахував нічию. Це викликало велике обурення як в самого Флойда, так і у світової боксерської спільноти. Симпатія суддів до Канело буде проявлятися ще декілька разів протягом його подальшої кар’єри.

Проте, цей бій для всіх був просто неймовірного вигідним, став найдорожчим на той момент за всю історію світового боксу. Промоутери заробили 150 мільйонів доларів, з яких на гонорар американця пішло близько 70 мільйонів, а мексиканця – 10 мільйонів доларів.

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Після поразки Альварес проводить бої в рамках проміжної ваги – 155 фунтів (70.3 кг). Перемагає міцних бійців: Альфредо Ангуло і Ерисланді Лару, Джеймса Кіркленда. У листопаді 2015 року перемагає чемпіона світу в трьох вагових категоріях Мігеля Котто. Бій був досить рівним, пройшов всі 12 раундів, але перемогу з впевненим відривом, одноголосним рішенням суддів здобув Канело.

Наступним опонентом став популярний британський боксер Амір Хан, який виступав до цього в напівсередній вазі. Бій проходив у високому темпі, який диктував боксер пакистанського походження. Однак надовго Аміра не вистачило, він почав затримуватися на близькій дистанції, тим самим став хорошою мішенню для ударів мексиканця і був нокаутований в 6 раунді.

Бій з Аміром Ханом став останнім в ліміті 155 фунтів. Після цього Сантос б'ється зі співвітчизником, ексчемпіоном світу в середній вазі, претендентом на світовий титул в напівважкій – Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим. Не дивлячись на перевагу останнього в зрості та розмаху рук, Сауль не виглядав фізично слабшим, був більш ефективним і активним протягом всього бою. Отримав відповідну оцінку суддів.

Напевно, головною подією став не сам бій, а інтерв’ю, яке дав переможець. В ньому він публічно кинув виклик королю середньої вагової категорії – Геннадію Головкіну.

Сутичка відбулася 17 вересня 2017 року. Їй передував період взаємних принизливих коментарів і погроз на рахунок один одного. Сам бій проходив на зустрічних курсах. В першій половині більш активним був казахстанець, але після середини мексиканець почав додавати та тиснути на чемпіона. Поєдинок пройшов всі 12 раундів, після чого судді винесли скандальний вердикт – нічия. Велика кількість бійців, коментаторів і експертів виступили проти такого рішення, віддаючи перемогу Головкіну. За Геннадія була і статистика, згідно з нею він наніс на 49 точних ударів більше, ніж його противник.

Одразу після бою боксери погодилися на реванш, який пройшов у вересні минулого року. Двобій, в цілому, був схожий на перший поєдинок. Було багато хороших ударів, однак потрясти один одного вони так і не змогли, в рівній боротьбі дочекались фінального гонга. Судді знову скандальним рішенням допомогли мексиканцю, віддавши йому перемогу при абсолютно рівній успішності з обох сторін.

Після цього Альварес отримує 2 чемпіонські пояси: WBA і WBC, вирішує провести бій у другій середній вазі. В цьому дивізіоні в красивому стилі перемагає володаря титулу WBA Regular – Роккі Філдінга.

Цей вечір боксу став першим за участі Альвареса, що транслювався на стріміноговому каналі DAZN. З ними Канело підписав найбільший контракт в історії спорту. Він розрахований на 5 років, мексиканець повинен провести 10 боїв, а за це він отримає 365 мільйонів доларів.

В травні цього року в Нью-Йорці на легендарній арені Madison Square Garden провів уніфікацію в середній вазі проти Даніеля Джейкобса. Американець вів хорошу боротьбу, але був менш активним, влучним і закономірно програв свій титул.

Влітку розглядалося декілька можливих суперників для наступних поєдинків: Калум Сміт, Геннадій Головкін (3 бій), Сергій Деревянченко, Хайме Мунгія. Однак він відмовляється від обов'язкового захисту титулу IBF проти українця Дерев'янченка, і у нього відбирають цей титул. Чемпіонський пояс згодом розіграють Деревянченко та Головкін, і судді присудять перемогу казахському боксеру.

Натомість Канело вибрав, напевно, найбільш ризикований варіант – перестрибнути через 2 дивізіони, перебратися у напівважку вагу й битися з чемпіоном WBO Сергієм Ковальовим. Поєдинок відбудеться рано вранці 3 листопада приблизно о 5 годині за київським часом. Даний двобій буде мати історичне значення – виграти чемпіонський пояс, перестрибнувши через 2 вагові категорії, поки вдавалося лише Бернарду Хопкінсу і Рою Джонсу.

Особисте життя

Сауль Альварес є прославленим ловеласом. Ще до 20 років став батьком і виховує дочку Емілі, є чутки, що це не єдина його дитина. Мав декілька відомих романів, зокрема з колумбійською моделлю Барбарою Турбей, актрисою Кейт Дель Кастильо та ще одною моделлю Шенон де Лімою. Також в його біографії роман зі співачкою Синтією Родрігес, та напевно ще багато з ким…