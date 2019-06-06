СБУ звернулася до львів'ян через матчі збірної України

Служба безпеки України закликала львів'ян та гостей Львівської області "бути пильними та виваженими" під час матчів збірної України з футболу. Ігри "синьо-жовтих" заплановані на 7 та 10 червня на "Арені Львів".

Відповідний допис було опубліковано на сторінці Управління Служби безпеки України у Львівській області у facebook.

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"Під час проведення матчів збірної України з футболу, які відбудуться у Львові 7-го та 10-го червня, Управління Служби безпеки України у Львівській області закликає громадян зберігати виваженість, пильність та дотримуватися заходів безпеки. Львів – це європейське толерантне місто, і будь-які прояви агресії чи ксенофобії тут не пройдуть. Будьте уважними та інформуйте правоохоронців про залишені без нагляду підозрілі предмети. У разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв, фактів прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, а також інформації про наміри здійснення сепаратистської та терористичної діяльності телефонуйте", – йдеться в дописі.

Варто зазначити, що побоювання СБУ – недаремні. Фанати збірної Сербії відзначаються своїми провокаційними вчинками та міцною дружбою з Росією. Деякі з них брали участь у війні на Донбасі на стороні окупантів. Офіційно до Львова має приїхати близько 200 сербських уболівальників, але їх може бути значно більше.

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Окрім того, перед матчем з Сербією Львовом пройде фанатський марш українських та хорватських уболівальників. Історично склалося, що хорвати й серби недолюблюють одне одного, в тому числі це проявляється у вболівальницькому середовищі. Тож сутички можуть виникнути ще перед матчем та по дорозі на гру.

Збірна України зіграє проти Сербії у п'ятницю, 7 червня. Початок матчу на "Арені Львів" о 21:45. Онлайн-трансляція, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

Вже у понеділок, 10 червня, українці на цьому ж стадіоні зіграють проти збірної Люксембургу. Гра розпочнеться о 21:45.