Седокова розповіла, як вагітною забирала ексдинамівця Белькевича зі стриптиз-клубу
Українська співачка Анна Седокова, колишня дружина білоруського експівзахисника київського "Динамо" Валентина Белькевича, згадала, як забирала першого чоловіка з стриптиз-клубу.
Седокова і Белькевич були одружені з 2004-го по 2006 рік. У грудні 2004 року у пари народилася дочка Аліна. Слова співачки цитує "Чемпіонат".
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Якось я проїжджала повз будинок, де раніше жив Белькевич, і побачила там його машину. Вагітна ходила, шукала його. Зайшла в стриптиз-клуб. Уявляєте, я з таким пузом заходжу, а на ньому жінка якась, треться об нього.
Він сидить напідпитку, а я ж хороша жінка, я ж хороша дівчинка. Знаєте, що я зробила? Взяла його за руку і сказала: "А підемо додому", – розповіла Сєдокова в прямому ефірі на своїй сторінці в інстаграм-акаунті.
Що відомо про Валентина Белькевича
- Білоруський та український футболіст, по завершенні ігрової кар'єри – футбольний тренер.
- Відомий виступами за київське "Динамо", згодом у клубі працював тренером. Починав займатися футболом у СДЮШОР "Динамо" (Мінськ).
- 1 квітня 2008 року отримав українське громадянство.
- Помер 1 серпня 2014 внаслідок обриву тромбу. Похований в Києві на Байковому кладовищі.