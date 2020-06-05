Українська співачка Анна Седокова, колишня дружина білоруського експівзахисника київського "Динамо" Валентина Белькевича, згадала, як забирала першого чоловіка з стриптиз-клубу.

Седокова і Белькевич були одружені з 2004-го по 2006 рік. У грудні 2004 року у пари народилася дочка Аліна. Слова співачки цитує "Чемпіонат".

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Якось я проїжджала повз будинок, де раніше жив Белькевич, і побачила там його машину. Вагітна ходила, шукала його. Зайшла в стриптиз-клуб. Уявляєте, я з таким пузом заходжу, а на ньому жінка якась, треться об нього.



Він сидить напідпитку, а я ж хороша жінка, я ж хороша дівчинка. Знаєте, що я зробила? Взяла його за руку і сказала: "А підемо додому", – розповіла Сєдокова в прямому ефірі на своїй сторінці в інстаграм-акаунті.

Що відомо про Валентина Белькевича