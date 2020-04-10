Секс-символ мотогонок запалює Instagram гарячими фото під час карантину

Іспанська модель Єва Падлок допомагає скоротати шанувальникам мотогонок час на карантині, викладаючи в Instagram свої фото відвертого характеру.

В Instagram на неї підписано 1,6 млн користувачів. За її словами, своїми постами в соціальній мережі вона намагається дарувати людям радість.

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35-річна дівчина входить до групи підтримки команди Monster Energy, яка виступає в шосейно-кільцевих мотогонках серії Moto GP.

Фотографії Єви Падлок:

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