Секс-скандал щодо Неймара отримав несподіване продовження

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Неймар
Неймар / eurosport.ru

Справа про можливе зґвалтування дівчини з боку зіркового форварда ПСЖ і збірної Бразилії Неймара отримала несподіване продовження. Юридичне бюро "Фернандес й Абреу" відмовилося працювати з дівчиною після того, як поспілкувалася з нею, і розірвало контракт.

У розмові з адвокатами дівчина заявила, що йдеться не про зґвалтування: "сексуальні відносини з Неймаром були за обопільною згодою, але під час процесу він виявив жорстокість і бив її", повідомляє Globoesporte.

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На її думку, за це він повинен нести цивільну і кримінальну відповідальність, оскільки це фізичне насильство. Дівчина знайшла нового адвоката, який подав у поліцію заяву від її імені щодо зґвалтування.

Представник "Фернандеса й Абреу" заявив, що, судячи з її свідченнями, дівчина є жертвою нападу, а не зґвалтування, а це інша стаття КК й інше покарання. За давання неправдивих свідчень їй також може загрожувати покарання.

27-річного футболіста звинувачують у зґвалтуванні, скоєному 15 травня в паризькому готелі. Бразильська конфедерація футболу домовилася, що гравець дасть свідчення на наступному тижні після товариських матчів. Також поліція конфіскує телефон Неймара, що опублікував інтимні зображення дівчини, яка звинуватила його в зґвалтуванні.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ПСЖ
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