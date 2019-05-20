Сексуальна українська легкоатлетка похвалилася ідеальним пресом: фото

Українська легкоатлетка Марина Килипко володіє не тільки національним рекордом у стрибках з жердиною, а й шикарною фігурою.

Про це свідчать світлини в її Instagram-акаунті.

Читайте також: Українська легкоатлетка повністю оголилася для фото в соцмережах

Раніше Спорт 24 писав, що відома українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко опублікувала у своєму Instagram дві фотографії з відпочинку, де вона позує в купальнику на пляжі.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram