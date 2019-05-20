Сексуальна українська легкоатлетка похвалилася ідеальним пресом: фото

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Марина Килипко похвалилася пресом
Марина Килипко похвалилася пресом / Фото з відкритих джерел

Українська легкоатлетка Марина Килипко володіє не тільки національним рекордом у стрибках з жердиною, а й шикарною фігурою.

Про це свідчать світлини в її Instagram-акаунті.

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Раніше Спорт 24 писав, що відома українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко опублікувала у своєму Instagram дві фотографії з відпочинку, де вона позує в купальнику на пляжі.

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Теги: Спорт Легка атлетика Новини Спорту
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