Селезньов і Зозуля підтримали кандидата в нардепи від "Нацкорпусу": відео

Українські футболісти Роман Зозуля та Євген Селезньов взяли участь у передвиборчій агітації. Колишні футболісти збірної України підтримали кандидата від "Національного корпусу".

Обидва футболісти висловив підтримку кандидату в народні депутати по мажоритарних округах Ігорю Майденку.

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Майденко чинний член партії "Національний корпус". Він балотується до Верховної Ради по 27-му мажоритарному округу (Дніпропетровська область).

Зозуля у своєму відеозверненні заявив, що знає Майденка шість років. За словами футболіста, він жодного разу не засумнівався у ньому.

Він першим підставляв плече, коли мені або моїм дітям потрібна була допомога. Він допомагає хлопцям у зоні АТО, часто їздить туди. Це людина, яка кожен день рятує життя наших дітей – він працює дитячим лікарем,

– сказав Роман.

Роман Зозуля висловив підтримку Ігору Майденко. 27 округ. Роман Зозуля, друже, велике дякую тобі за підтримку та віру! Не підведу! #27округ #Май_захищає #Роман_Зозуля Опубліковано Ігор Майденко Понеділок, 15 липня 2019 р.

У свою чергу Євген Селезньов не був багатослівним. Він також заявив, що Майденко порядна людина й закликав дніпрян підтримати його.

Зозуля та Селезньов вже не перші українські спортсмени, які висловили підтримку тим чи іншим політичним силам.

Український боксер Арнольд Хегай підтримав кандидата від "Слуги народу". Чемпіон II Європейських ігор Олександр Хижняк закликав голосувати за кандидата від "Опозиційного блоку".

Зіркові українські боксери Олександр Усик та Олександр Гвоздик в Харкові підтримали кандидата від партії "Слуга народу" Вадима Воскобойнікова.

Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради . Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.