Селезньов забив четвертий гол в сезоні за "Бураспор": відео

Форвард "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився голом у першому матчі 1/16 фіналу Кубка Туреччини проти "Ерзурум ББ" – 2:4.

Селезньов вийшов на поле в стартовому складі "Бурсаспора" і провів повний матч, відзначившись забитим м'ячем на 89-й хвилині.

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Відео голу Селезньова

BB Erzurumspor 1 - 0 Bursaspor

15' Sunu pic.twitter.com/v131GGQqbu — A Spor (@asporcomtr) 4 декабря 2019 г.

Це 4-й гол нападника в 11 матчах за турецький клуб. Також на його рахунку 1 асист.

У підсумку, "Ерзурумспор" обіграв суперника з рахунком 4:2. Поєдинок у відповідь відбудеться 19 грудня.