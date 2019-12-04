Селезньов забив четвертий гол в сезоні за "Бураспор": відео
Форвард "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився голом у першому матчі 1/16 фіналу Кубка Туреччини проти "Ерзурум ББ" – 2:4.
Селезньов вийшов на поле в стартовому складі "Бурсаспора" і провів повний матч, відзначившись забитим м'ячем на 89-й хвилині.
Читайте також: Ще один суперник збірної України перед Євро-2020 проведе матч з топ-збірною
Відео голу Селезньова
Це 4-й гол нападника в 11 матчах за турецький клуб. Також на його рахунку 1 асист.
У підсумку, "Ерзурумспор" обіграв суперника з рахунком 4:2. Поєдинок у відповідь відбудеться 19 грудня.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі