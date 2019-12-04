Селезньов забив четвертий гол в сезоні за "Бураспор": відео

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Євген Селезньов / Фото з відкритих джерел

Форвард "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився голом у першому матчі 1/16 фіналу Кубка Туреччини проти "Ерзурум ББ" – 2:4.

Селезньов вийшов на поле в стартовому складі "Бурсаспора" і провів повний матч, відзначившись забитим м'ячем на 89-й хвилині.

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Відео голу Селезньова

Це 4-й гол нападника в 11 матчах за турецький клуб. Також на його рахунку 1 асист.

У підсумку, "Ерзурумспор" обіграв суперника з рахунком 4:2. Поєдинок у відповідь відбудеться 19 грудня.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Євген Селезньов
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