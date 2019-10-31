Селезньов забив третій гол за турецький "Бурсаспор": відео

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Євген Селезньов
Євген Селезньов / ФК "Бурсаспор"

Нападник "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився голом у матчі 1/32 фіналу Кубка Туреччини проти "Байбурт-Груп".

34-річний українець в компенсований до першого тайму час зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

Попередній гол українця: Селезньов знову забив за "Бурсаспор": відео

Варто зазначити, що це вже третій м'яч українця в 7 поєдинках за "Бурсаспор".


Як відомо, Євген Селезньов став гравцем "Бурсаспора" на початку вересня як вільний агент. У минулому сезоні він виступав за "Акхісар Беледієспор" та іспанську "Малагу". "Анчоуси" ще влітку розірвала з ним угоду.

"Бурсаспор" у сезоні 2009/10 сенсаційно став чемпіоном Туреччини. Згодом команда навіть доходила до фіналу Кубка Туреччини у 2015 році. Однак у попередньому сезоні клуб зайняв 16-е місце у чемпіонаті та вилетів у нижчу лігу.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Євген Селезньов Новини Туреччини
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