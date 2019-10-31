Селезньов забив третій гол за турецький "Бурсаспор": відео

Нападник "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився голом у матчі 1/32 фіналу Кубка Туреччини проти "Байбурт-Груп".

34-річний українець в компенсований до першого тайму час зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

Попередній гол українця: Селезньов знову забив за "Бурсаспор": відео

Варто зазначити, що це вже третій м'яч українця в 7 поєдинках за "Бурсаспор".

Bayburt Özel İdare Spor 1-1 Bursaspor

Seleznov (pen.) 45+4 pic.twitter.com/Q375K5Njl5 — A Spor (@asporcomtr) 31 октября 2019 г.



Як відомо, Євген Селезньов став гравцем "Бурсаспора" на початку вересня як вільний агент. У минулому сезоні він виступав за "Акхісар Беледієспор" та іспанську "Малагу". "Анчоуси" ще влітку розірвала з ним угоду .

"Бурсаспор" у сезоні 2009/10 сенсаційно став чемпіоном Туреччини. Згодом команда навіть доходила до фіналу Кубка Туреччини у 2015 році. Однак у попередньому сезоні клуб зайняв 16-е місце у чемпіонаті та вилетів у нижчу лігу.