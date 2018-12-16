"Селтік" офіційно представив Шведа, українець дав перший коментар

Вінгер львівських "Карпат" і збірної України Мар'ян Швед офіційно продовжить кар'єру в шотландському "Селтіку".

Контракт українського футболіста з "кельтами" розрахований на чотири з половиною роки.

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21-річний українець кінцівку сезону проведе в Україні. Гравець продовжить захищати кольори "Карпат" на правах оренди.

За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 2 млн євро.

"Я дуже пишаюся тим, що я тут і ще більш гордий, як українець, який є першим гравцем з моєї країни, який перейшов у "Селтік", особливо через те, що це означає для футболу в Україні", – прокоментував Швед свій перехід.

The first Ukrainian Celt!



️ Shved: “I’m very proud to be here and even prouder as a Ukrainian to be the first player from my country to sign for #CelticFC, particularly with what that means for football in Ukraine." pic.twitter.com/5px2NaZfHe — Celtic Football Club (@CelticFC) 31 января 2019 г.

Раніше наставник "Селтіка" Брендан Роджерс неоднозначно прокоментував купівлю Шведа у "Карпат". Роджерс підтвердив перехід українця, однак заявив, що гравець такого плану йому наразі не потрібен.

"Я не збираюся говорити, що стежу за Шведом протягом шести місяців. Мені зараз не потрібен вінгер, але він талант, і якщо клуб підпише його, ми розглянемо план розвитку, незалежно від того, чи піде він в оренду. Угода повинна бути оформлена на початку тижня", – цитує Роджерса HITC.

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