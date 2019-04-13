Сенсація футбольної Європи: як "Лестер сіті" здобув феноменальну перемогу

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – у 2016 році британські букмекери втратили понад 25 мільйонів фунтів, не розраховуючи на перемогу футбольного клубу "Лестер сіті". Його на початку сезону вважали одним з претендентів на виліт, проте той втер носа визнаним авторитетам з "Манчестер сіті". Вперше в своїй історії "Лестер сіті" підкорив найсильнішу Лігу світу.

Також у випуску: "Фудболін", "метагол", "таблфутбол" та найбільш поширена назва – "кікер". Так у різних кінцях світу називають гру, яка відома у нас, як настільний футбол. Впродовж 15 років незмінним переможцем турнірів з настільного футболу був Фредеріку Коліньйону. Француз ретельно відточував техніку на всіх столах, тому зміг досягнути віртуозної майстерності. У 2012 році він оголосив про завершення кар'єри, однак обіграти його досі нікому не до снаги. Періодично повертаючись до справи, Фредерік досі з легкістю обігрує суперників.