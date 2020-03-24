Сенсаційна відставка Рафаїлова у "Зорі": з'явилися нові деталі

Сергій Рафаїлов, який обіймає посаду генерального директора у "Зорі", підтвердив, що покине клуб. Рафаїлову залишилося працювати у луганському клубі ще два дні. 26 березня він покине "Зорю".

У коментарі Tribuna.com Рафаїлов підтвердив, що йде з луганської команди. Водночас Рафаїлов відмовляється коментувати причини своєї відставки.

За його словами, всі питання слід спрямувати керівництву клубу.

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Мені залишилося працювати тут два дні. Тому всі питання до керівників і інших людей. Чому? Не буду відповідати на це питання. Не буду спілкуватися з журналістами. Не буду вам це все пояснювати. 26 числа я працюю останній день у "Зорі". Поки я нікому нічого не хочу коментувати,

– сказав Рафаїлов.

Що ще відомо про відставку Рафаїлова?

Інформація про те, що Рафаїлов покидає "Зорю" з'явилася 19 березня. Спершу він не підтвердив відставку.

Згодом "Футбол NEWS" повідомили, що в Рафаїлова непорозуміння з власником "Зорі" Євгеном Геллером.

Але й цю інформацію Рафаїлов відмовився коментувати.

Також була інформація, що ексглава Української прем'єр-ліги Володимир Генінсон один з кандидатів на посаду гендиректора "Зорі".

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