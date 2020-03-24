24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Сенсаційна відставка Рафаїлова у "Зорі": з'явилися нові деталі

- Читать новость на русском
Сергій Рафаїлов / zarya-lugansk.com

Сергій Рафаїлов, який обіймає посаду генерального директора у "Зорі", підтвердив, що покине клуб. Рафаїлову залишилося працювати у луганському клубі ще два дні. 26 березня він покине "Зорю".

У коментарі Tribuna.com Рафаїлов підтвердив, що йде з луганської команди. Водночас Рафаїлов відмовляється коментувати причини своєї відставки.

За його словами, всі питання слід спрямувати керівництву клубу.

Читайте також Чемпіонат України можуть завершити за сценарієм вигідним для "Динамо" або "Зорі"

Мені залишилося працювати тут два дні. Тому всі питання до керівників і інших людей. Чому? Не буду відповідати на це питання. Не буду спілкуватися з журналістами. Не буду вам це все пояснювати. 26 числа я працюю останній день у "Зорі". Поки я нікому нічого не хочу коментувати,
– сказав Рафаїлов.

Що ще відомо про відставку Рафаїлова?

  • Інформація про те, що Рафаїлов покидає "Зорю" з'явилася 19 березня. Спершу він не підтвердив відставку.
  • Згодом "Футбол NEWS" повідомили, що в Рафаїлова непорозуміння з власником "Зорі" Євгеном Геллером.
  • Але й цю інформацію Рафаїлов відмовився коментувати.
  • Також була інформація, що ексглава Української прем'єр-ліги Володимир Генінсон один з кандидатів на посаду гендиректора "Зорі".

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

Як приготувати домашні котлети з фаршу: простий рецепт
сьогодні
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Зоря
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 15:24 Усик – Чісора: бій офіційно переносять на невизначений термін
Михайло Гема
22 березня 10:36 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
23 березня 15:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 13:40 Нова суперниця для лідерок біатлону: олімпійська чемпіонка з лижних перегон переходить у біатлон
Софія Кулай
сьогодні 13:20 Мессі та зірки футболу записали відео для ВООЗ з порадами щодо поведінки під час коронавірусу
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук