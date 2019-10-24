"Олександрія" зупинила "Сент-Етьєн" у Франції, набравши чергові очки у Лізі Європи: відео

"Олександрія" зуміла набрати очки в другому поспіль матчі в Лізі Європи. Після нічиєї з "Гентом" у Львові підопічні Володимира Шарана поділили очки у Франції із "Сент-Етьєном".

Сент-Етьєн – Олександрія 1:1

Голи: Сілва, 8 – Сілва, 14 (авт.)

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Після двох турів "Сент-Етьєн" та "Олександрія" були аутсайдерами групи I, оскільки набрали тільки по одному балу. Для обох команд у цій групі нічого не втрачено, відтак гра мала принципове турнірне значення.

Результативний початок

"Сент-Етьєн" на правах господаря агресивно розпочав поєдинок і швидко втілив свою перевагу у гол. Амума отримав пас на фланзі, дочекався, коли приєднаються партнери й віддав пас на Габріеля у штрафний майданчик. Сілва потужно пробив у дальній кут воріт – 1:0.

До честі гостей слід сказати, що вони вирішили не складати зброю й побігли відіграватися. Через 6 хвилин підопічні Володимира Шарана були винагороджені. Габріель, який декілька хвилин до того засмутив Паньківа, зрізав м'яч у власні ворота. Третьяков прострілював у штрафний майданчик, Сітало не діставав, але захисник суперників невдало зіграв та переправив м'яч у кут воріт.

Підопічні Клода Пюеля грали першим номером, що було зручно для "Олександрії", яка звикла діяти другим темпом. На 34 хвилині гості могли виходити вперед. Хорошу атаку розігнали Ковалець та Сітало. Перший у штрафному віддав пас на партнера, а Сітало, отримавши зворотній пас, потужно пробив. Руфф'є був на місці й виручив партнерів.

Сент-Етьєн – Олександрія відеоогляд першого тайму

Важка нічия

По перерві ситуація на футбольному полі не змінилася. "Сент-Етьєн" багато контролював м'яч. Але це було володіння заради володіння. Нападники французького клубу не ставили українців у скрутне становище. За половину тайму господарі не завдали жодного удару у ствір воріт Паньківа.

На 69 хвилині поодинока контратака "Олександрії" ледь не завершилася голом. Лучкевич класно відкрився на фланзі та отримав розрізну передачу. Простріл Валерія у штрафному майданчику перервали оборонці, а згодом вибили м'яч у Третьякова.

"Зелені" відповіли вкрай гостро. Шарль Абі вистрибнув після навісу у штрафний і завдав удар головою в нижній лівий кут. Юрій Паньків здійснив прекрасний сейв. На 90 хвилині господарі поля мали шанси вирвати перемогу. Оборонці "Олександрії" загубили у штрафному Амума, який пробивав з близької відстані. М'яч пролетів над поперечиною.

У компенсований час підопічні Клода Пюеля намагалися влаштувати штурм воріт Юрія Паньківа. Голкіпер вимушений був рятував партнерів, що йому вдалося. "Олександрія" вистояла та здобула вкрай важливий заліковий бал. Наступну зустріч клуби проведуть 7 листопада у Львові.