"Сент-Луїс" обіграв "Бостон" і знаходиться в кроці від здобуття Кубка Стенлі: відео

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"Сент-Луїс" вийшов вперед у фіналі Кубка Стенлі
"Сент-Луїс" вийшов вперед у фіналі Кубка Стенлі / НХЛ

У п'ятому матчі фіналу Кубка Стенлі "Сент-Луїс" обіграв "Бостон" з рахунком 2:1. Рахунок в серії тепер 3:2 на користь "блюзменів".

"Бостон" – "Сент-Луїс" 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Рахунок в серії – 2:3

Попередні матч: "Сент-Луїс" у фантастичному стилі зрівняв рахунок у фіналі Кубка Стенлі: відео

Рахунок був відкритий на 21-й хвилині – відзначився Райан О'Райллі, якому асистували Зак Сенфорд і Алекс П'єтранджело. На 51-й хвилині після передачі О'Райллі голом відзначився Девід Перон.

На дві шайби гостей господарі змогли відповісти лише результативним кидком Джейка Дебраска за 6 хвилин до фінальної сирени.

Воротар "Сент-Луїса" Джордан Біннінгтон відбив 38 з 39 кидків, голкіпер "Бостона" Туукка Раск – 19 з 21.

Наступний матч відбудеться в Сент-Луїсі 10 червня. Початок – о 3:00 за київським часом.

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
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