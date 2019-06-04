"Сент-Луїс" у фантастичному стилі зрівняв рахунок у фіналі Кубка Стенлі: відео

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"Сент-Луїс" зрівняв рахунок у фіналі НХЛ
"Сент-Луїс" зрівняв рахунок у фіналі НХЛ / nhl.com

Після чотирьох матчів у фіналі Кубка Стенлі між "Сент-Луїсом" і "Бостоном" зберігається рівновага.

"Сент-Луїс" – "Бостон" 4:2
Рахунок у серії – 2:2

Попередній матч: "Бостон" розгромно переміг "Сент-Луїс" і вийшов вперед у фіналі Кубка Стенлі

Поєдинок "Сент-Луїс" – "Бостон" у рамках четвертої зустрічі у фінальній серії Кубка Стенлі закінчився з рахунком 4:2. Таким чином, рахунок у серії став 2:2.

Форвард "Блюз" Раян О`Райллі відкрив рахунок на 43-й секунді зустрічі, проте Чарлі Койл вдалося зрівняти шанси в середині першого періоду, під завісу якого Володимир Тарасенко закинув свою 11-ту шайбу в плей-офф і знову подарував господарям майданчика шанс на успіх.

Тим не менш, у другій двадцятихвилинці "Сент-Луїс" примудрився пропустити, граючи в більшості. Брендон Карло вдало зіграв на добиванні.

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І все ж в третьому періоді "Блюз" вдалося вирвати важливу перемогу. О`Райллі закинув переможну шайбу, а крапку в матчі кидком в порожні ворота поставив Брейді Шенн.

"Сент-Луїс" вдруге зрівняв рахунок в цій серії і виграв свій другий в історії матч у фіналах Кубка Стенлі. П'ята гра фіналу відбудеться в ніч з 6-го на 7 червня в Бостоні.

Відеоогляд матчу Сент-Луїс – Бостон

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Теги: Спорт Хокей
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