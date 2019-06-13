"Сент-Луїс" вперше в історії виграв Кубок Стенлі: відео

"Сент-Луїс" переміг "Бостон" у вирішальному сьомому матчі фінальної серії НХЛ і вперше в історії став володарем Кубка Стенлі.

Команда Крейга Берубе в сьомому, виїзному матчі фіналу плей-офф НХЛ обіграла "Бостон" з рахунком – 4:1. Підсумковий рахунок серії – 4:3.

Попередній матч: "Бостон" не дозволив "Сент-Луїсу" виграти Кубок Стенлі, здобувши розгромну перемогу: відео

Після розгромної перемоги на льоду "Сент-Луїса" психологічна перевага в серії перейшла до "Бостону", але зробити останній крок до Кубка Стенлі "Брюїнз" не змогли.

Ключовим у матчі став відрізок в кінцівці першого періоду. За 3 хвилини і 13 секунд до перерви О'Райллі результативно підставив ключку під кидок Боумістера від синьої лінії і закинув в четвертому фінальному матчі поспіль.

У стан шоку трибуни арени в Бостоні за 7,9 секунди до кінця періоду відправив П'єтранджело, якому вдався прохід і точний кидок з незручної руки.

У другому періоді "Бостон" завдав 11 кидків по воротах гостей, але воротар "Сент-Луїса" Біннінгтон надійно діяв на останньому рубежі. "Блюз" були близькі до третьої шайбі, але після кидка Шенна шайба потрапила у поперечину.

Читайте також: Збірна України з хокею отримала нового тренера

У вирішальному періоді "Сент-Луїс" витримав черговий штурм "Бостона", а потім двома шайбами ​​добив господарів.

Таким чином, "Сент-Луїс" вперше після входження в НХЛ у сезоні 1967/68 зумів завоювати Кубок Стенлі і став 22-м клубом НХЛ, якому вдавалося заволодіти трофеєм.

Найціннішим гравцем плей-офф був визнаний Раян О'Райллі. Він набрав 23 очки в нокаут-раунді і став першим хокеїстом з 1985 року, якому вдалося забити в чотирьох матчах фінальної серії поспіль.

"Сент-Луїс" здобув Кубок Стенлі: дивітсья відео

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram