Сербія – Україна: анонс матчу кваліфікації Євро-2020

Збірна України 17 листопада зіграє проти Сербії. Матч у Белграді стане останнім для обох команд у відборі на Євро-2020. Українці вже гарантували собі потрапляння на Чемпіонат Європи. Однак цей матч буде для "синьо-жовтих" мати принципове значення. Про все найважливіше щодо матчу Сербія – Україна – в матеріалі Спорт24.

Сербія – Україна: головне

Що: матч кваліфікації Євро-2020

Де: стадіон "Райко Мітіч", Белград, Сербія

Коли: неділя, 17 листопада. Початок о 16:00

Трансляція: канали "Україна" та "Футбол 1", відеосервіс Oll.tv, текстова онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

Чим важливий матч

Обидві команди підходять до цього матчу в різних статусах. Українці гарантували собі потрапляння на Євро-2020, так ще й з першого місця. Однак їм в цьому матчі треба не програти, щоб потрапити у перший кошик при жеребкуванні турніру.

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Натомість серби борються за вихід на Євро-2020. Команда поки займає третє місце, відстаючи від другої Португалії на одне очко. Тож збірній Сербії треба виграти та сподіватися, що португальці на виїзді у паралельному матчі не обіграють Люксембург.

Попередня гра: приниження у Львові

Також серби прагнутимуть взяти реванш після розгромної поразки у Львові. 7 червня збірна України розгромила Сербію 5:0. Тоді дублі оформили Циганков та Коноплянка, ще одним голом відзначився Яремчук.

Ця поразка стала найбільшою в історії збірної Сербії. Тоді командою керував Младен Крстаїч. Після цієї поразки його звільнили.

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Та й загалом у всіх чотирьох матчах українці неодмінно перемагали та не пропустили жодного голу. Двічі це було у товариських матчах – по 2:0 у 2008 та 2016 роках. У 2009 році на Кубку Кіпрської футбольної асоціації українці теж були сильніші – 1:0. А у 2019 році відбувся вже згаданий матч у Львові та розгром 5:0.

Слово тренерам

З точки зору майбутнього жереба для нас важливо потрапити в посів. Якщо ми хочемо бути в ньому, то потрібно провести вдалу гру. Ми вирішуємо зовсім різні турнірні завдання, розуміємо, як налаштовані серби, тож наша команда готується до дуже серйозного поєдинку,

– заявив перед грою Андрій Шевченко.

"Ми провели детальний аналіз, адже поєдинок проти України дуже важливий для нас із багатьох причин. Шанси, що завтра ми кваліфікуємося на Євро-2020, мінімальні, але ми бажаємо перемоги. Те, що Україна ще не програвала у відборі, має нас додатково мотивувати. Я декілька разів переглядав матч у Львові. Це футбол, й у ньому трапляються такі речі. Але нечасто. Кожен удар України перетворювався на гол. Цього вже не змінити", – зазначив наставник сербів Любіша Тумбакович.

Без фанатів

Варто відзначити, що в цьому матчі збірна України залишиться без підтримки вболівальників. Річ в тому, що квитки з української квоти на матч Сербія – Україна реалізовуватися не будуть. Відповідне рішення було ухвалене за домовленістю з Футбольним союзом Сербії з міркувань безпеки та з метою уникнення конфліктних ситуацій між уболівальниками двох країн. Саме через це сербських фанатів не було в Україні.

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