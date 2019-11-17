Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020

Збірна України грає на виїзді проти Сербії. Матч у неділю, 17 листопада, розпочався о 16:00. Після першого тайму рахунок 1:1. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Кожна команда має різні ситуації перед матчем. Україна вже гарантувала собі потрапляння на Євро-2020. При цьому ще й з першого місця. Натомість сербам треба вигравати, і сподіватися, що у паралельному матчі Португалія на виїзді не зуміє обіграти Люксембург.

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Та українцям теж потрібно як мінімум не програти. Тоді вони потраплять у перший кошик при жеребкуванні Євро-2020.

Нагадаємо, згідно з домовленостями, українських вболівальників не буде на матчі у Сербії.