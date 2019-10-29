Українські вболівальники не зможуть потрапити на матч Сербія – Україна у відборі на Євро-2020

17 листопада збірна України проведе принциповий матч проти збірної Сербії. Гра відбудеться у Белграді, а українська команда залишиться без підтримки рідних вболівальників.

Як повідомили в Українській асоціації футболу, квитки з української квоти на матч Сербія – Україна, реалізовуватися не будуть. Відповідне рішення було ухвалене за домовленістю з Футбольним союзом Сербії з міркувань безпеки та з метою уникнення конфліктних ситуацій між уболівальниками двох країн.

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Нагадаємо, що раніше відповідно до цих домовленостей Футбольний союз Сербії відмовився від своєї квоти квитків на матч Україна – Сербія, який відбувся 7 червня у Львові без сербських уболівальників. Тоді збірна України розгромила суперників 5:0.

Матч Сербія – Україна відбудеться 17 листопада в Белграді. Перед цим 14 листопада збірна України проведе товариський матч проти Естонії. Гра відбудеться в Запоріжжі, а квитки на цей матч надійшли у продаж.

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Варто додати, що збірній України треба у цьому матчі здобувати очки – перемагати або грати в нічию, щоб гарантувати собі потрапляння у перший кошик при жеребкуванні Євро-2020. Натомість збірній Сербії треба перемагати та сподіватися, що збірна Португалії втратить очки в одному з матчів проти Люксембургу чи Литви.