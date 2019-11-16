Чи зуміє Україна не програти у Сербії: букмекери оцінили шанси команд у матчі відбору Євро-2020

Збірна України останній матч кваліфікації Євро-2020 проведе проти збірної Сербії. Гра відбудеться 17 листопада у Белграді. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Сербія – Україна: прогноз

Це останній матч для обох команд у відборі на Євро-2020. Українці гарантували собі участь у Чемпіонаті Європи. Натомість серби – ще ні. І обіграти збірна України вдома для них буде недостатньо – треба, щоб Люксембург відібрав очки в Португалії вдома.

Матч Сербія – Україна відбудеться в неділю, 17 листопада. Початок матчу о 16:00. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Також збірна Сербії прагнутиме реваншу. У першому матчі між цими командами у Львові був зафіксований розгром 5:0.

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Але й українцям треба позитивний результат в цьому матчі. Попри те, що наша збірна вже гарантувала собі потрапляння на Євро-2020, "синьо-жовтим" треба як мінімум не програти. Тоді наша команда буде у першому кошику при жеребкуванні Чемпіонату Європи.

Букмекери в цьому матчі віддають перевагу господарям. Ставка на перемогу Сербії оцінена в 1,83-1,92. Та варто відзначити, що позитивний результат для збірної України (нічия або перемога) теж не такий неймовірний – від 1,83 до 2,01.

Прогноз PariMatch

Їх експерти прогнозують перемогу збірної України з коефіцієнтом 4,20. Перемога збірної Сербії – 1,88. Прийнятна для нас нічия – 3,80.

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Очікується, що обидві команди заб'ють в цій грі. Ставка на гол збірної України – 1,51, на гол сербів – 1,20. На те, що обидві команди відзначаться – 1,85.

Прогноз Favorit

У них перемога збірної України оцінена в 3,85. На те, що серби переможуть – 1,98. Нічия – 3,60. У подвійному шансі (нічия чи перемога) коефіцієнт України 1,82.

Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 2,5" оцінено в 1,95. На "тотал матчу менше 2,5" – 1,90.